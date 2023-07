Schwaben-Coach Hieber: Pragmatischer Testspiel-Fanatiker

Von: Julian Betzl

Teilen

In der Vorbereitungszeit ist auf der Ersatzbank nur Platz für einen: Fußballlehrer Michael Hieber (sitzend) weiß, wie er seine übrigen Kaderspieler während eines Testspiels wortwörtlich auf Trab hält. © stefan rossmann

Ganze zehn Vorbereitungsspiele werden die Kreisklasse-Kicker der SG Markt Schwaben bis zum Saisonauftakt bestreiten. Die interessante Mischung dahinter aus methodischer Philosophie und purem Pragmatismus erklärt Michael Hieber, der in seine zweite Spielzeit als SG-Cheftrainer geht.

Markt Schwaben – Man könnte die üblichen Fachfloskeln erwarten. Nach dem Motto: Erster Test. Erst eine Trainingseinheit. Gegner spielt zwei Ligen höher. Sommerliche Temperaturen. Tatsächlich beschäftigt sich Michael Hieber am Tag nach der 0:4-Niederlage gegen den SV Waldperlach geradezu genüsslich mit der entsprechenden Videoaufzeichnung. „Gerade bei so einem 0:4 lohnt sich doch die Videoanalyse“, findet der 33-jährige Trainer der SG Markt Schwaben. „Schließlich wurden uns schonungslos die Grenzen aufgezeigt.“

Für den hauptberuflichen Leiter der Löwen-Fußballschule beim TSV 1860 München war der Quasi-Kaltstart gegen ein zwei Spielklassen höher eingestuftes Team, noch dazu mit Vorbereitungsvorsprung, ein „bewusst gewählter Gradmesser“. Auch die Auswärtspartie seiner Schwaben am heutigen Samstag um 15 Uhr bei Bezirksligaabsteiger FC Finsing falle in diese Kategorie.

„Ich hoffe, dass wir in Finsing auf jeden Fall im Defensivverhalten einen Schritt weiterkommen. Gerade in der Zweikampfführung war das noch viel zu naiv. Wir waren es nicht gewohnt, dass ein Gegner gegen unser Anlaufen spielerische Lösungen findet.“ Unabhängig von der auf die Spielklasse bezogenen mittelfristigen Entwicklung der vor zwei Jahren gegründeten Spielgemeinschaft, weiß Hieber, dass man sich im immer härter werdenden Konkurrenzkampf mit anderweitigen Freizeitangeboten Monotonie und Stagnation in der Trainingsmethodik selbst als Amateurverein fast nicht mehr leisten kann.

Ich selbst spiele lieber, als dass ich trainiere. Und bei einem so großen Kader will ich jedem Spieler viele Einsatzminuten geben, ohne dass ich mit vielen Wechseln ständig die Ordnung verliere.

Zumal der Inhaber einer UEFA A-Lizenz schon intrinsisch stark an einer Talent-, und spieltaktischen Weiterentwicklung seines Kreisklassenteams interessiert ist. „Schon in der letzten Saison haben wir regelmäßig mit drei Spielern aus dem 2004er-Jahrgang gespielt und auch jetzt wieder zwei Jugendspieler hoch gezogen.“ Einer davon ist der 18-jährige Torhüter Alexander Wasser, der in Finsing heute sein Herrendebüt geben wird und Stammkeeper David Silbersack (27) mit der Zeit gerne herausfordern dürfe.

Von Michael Hiebers Händchen für Talententwicklung möchte nun auch Anton Cindric profitieren. Einst von Hieber in den U13-Nachwuchs der Münchner Löwen gelotst und dort bis zur U16 von diesem betreut, kehrt das inzwischen 19-jährige Offensivtalent sportlich in seinen Heimatort zurück. „Im letzten Jahr war Anton öfter verletzt, war während der U19-Bundesligasaison überwiegend im Aufbau und danach einfach nicht bereit für die U21. Daher haben wir gesagt, dass wir ihn hier auf einem etwas weniger intensiven Niveau erstmal wieder fit bekommen wollen“, erhofft sich Hieber gleichzeitig, im 1,84 Meter großen Cindric den in der Vorsaison arg vermissten „klassischen Knipser“ gefunden zu haben.

In der Warteschleife befindet sich derweil noch die Spielberechtigung von Abdellahi Minanaha. Seit zwei Monaten trainiert der 21-jährige Student aus Mauretanien schon bei den Schwaben mit. „Der Austausch zwischen BFV und dem afrikanischen Verband wegen der Freigabe dauert aber“, sagt Hieber. Dabei hätte der SG-Coach in der Sommervorbereitung ausreichend Spielzeit für alle alten und neuen Kaderspieler in petto.

Löwen-Talent Cindric und Nachwuchskeeper Wasser vor Debüt

Ganze zehn Freundschafts- und Kreispokalspiele füllen den Vorbereitungsplan der Schwabener Kicker auf. Das hat einerseits mit der Philosophie des Trainers zu tun: „Ich selbst spiele lieber, als dass ich trainiere. Und bei einem so großen Kader will ich jedem Spieler viele Einsatzminuten geben, ohne dass ich mit vielen Wechseln ständig die Ordnung verliere.“ Andererseits ist es purer Pragmatismus. „Leider fällt die Rasenpflege in Markt Schwaben im Sommer immer in die Vorbereitungszeit“, erklärt Hieber.

„Aktuell haben wir einen Rasenplatz für sechs Mannschaften zur Verfügung. Da ist kein exklusiver Trainingstermin möglich, um große Spielformen zu machen.“ Ersatzweise kicken die Markt Schwabener also zwei-, dreimal die Woche 90 Minuten in Wettkampfmontur unter Wettkampfbedingungen, die laut Michael Hieber kein noch so gut ausgetüfteltes Training simulieren könne.