Premiere für Pedalritter: 1. Hohenlindener Radrennen

Vor der Testrundfahrt von Profifahrer Marco Brenner (Mitte) erklärt Organisator (li.) Klaus Aldinger Hohenlindens Bürgermeister Ludwig Maurer den Streckenplan. © kn

1. Hohenlindener Radrennen bietet am Sonntag Wettkämpfe für fünf Alters- und Leistungsklassen an.

Hohenlinden – Runde Speichen werfen ihre Schatten voraus: Am kommenden Sonntag, 3. September, findet das 1. Hohenlindener Radrennen auf einem 620 Meter langen Rundkurs in der Josef-Neumeier-Straße statt. Wobei die Einzahl der Veranstaltungstitulierung das Ereignis natürlich nicht ausreichend beleuchtet. Vielmehr werden ab 13 Uhr insgesamt fünf Rennen in verschiedenen Leistungs- und Jahrgangsklassen gefahren, die Zuschauer dürfen sich also auf jede Menge Action einstellen.

Die verschiedenen Rennen finden unter dem Dach des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) statt, bei der örtlichen Organisation behält der Anzinger Klaus Aldinger und die Bayern-Rundfahrt e.V. als Trägerverein in Zusammenarbeit mit der Kommune Hohenlinden und einigen Ortsvereinen den Überblick über einen reibungslosen Ablauf. Die Feuerwehr und der Motorradclub unterstützen das Event nach Kräften bei der Verpflegung der Sportler und Zuseher, die Bauhofmitarbeiter kümmern sich um die Verkehrsführung und die Absperrungen.

Fette-Reifen-Rennen für zwei Nachwuchsklassen

Aldinger betont hierbei auch, dass keinerlei kommerzielles Interesse hinter der Veranstaltung steht. „Wir wollen einfach Radrennen veranstalten und auch Nachwuchsfahrer hierfür begeistern.“ Speziell für die jungen Pedalritter finden die sogenannten Fette-Reifen-Rennen für die Jahrgänge 2014 - 2017 sowie 2008 - 2013 statt. Hier sind noch einige Plätze im Teilnehmerfeld zu besetzen, am Sonntag können sich auch noch kurzfristig interessierte Nachwuchsfahrer am Bauhof im Mühlhauser Feld anmelden.

Der Begriff „Fette Reifen“ ist übrigens wörtlich zu nehmen, erst ab 30 mm Reifengröße sind die Räder zugelassen, Rennräder sind somit bei den Kindern und Jugendlichen ausgeschlossen. Neben den Nachwuchsrennen finden weiters zwei Ausscheidungen für durch den BDR lizensierte Fahrer im Hauptrennen um 15 Uhr mit insgesamt 70 Runden statt.

Sprintwertung nach jeder Runde

Um 13.30 Uhr tritt die offene Hobbyklasse an, auch einige Hohenlindener werden dabeisein. Zusätzlich gibt es für den besten einheimischen Fahrer einen Ehrenpreis zum Gedenken an Sepp Maurer, einen einst sehr erfolgreichen Radrennfahrer mit Deutschen Meisterwürden aus der Gemeinde.

Die Erwachsenenrennen werden dabei als sogenanntes Kriterium durchgeführt. Alle zehn Runden findet eine Sprintwertung mit der Vergabe von Punkten statt. Sieger am Ende ist also der Fahrer mit den meisten gesammelten Punkten.

Initiiert wurde die Veranstaltung durch die persönliche Bekanntschaft von Toni Jung, einem Mitglied der Bayern-Rundfahrt e.V., mit Hohenlindens Bürgermeister Ludwig Maurer, der die kommunalen Möglichkeiten für die Durchführung der Rennen öffnete.

Weitere Infos unter radrennen-hohenlinden.de