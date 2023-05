Premieren-Vorfreuden bei Taekwondo Kirchseeon

Mit elektronischer Weste und Kopfschützern geht‘s in Eglharting für die Taekwondoka auf die Matte. © M.Thieme

Taekwondo Kirchseeon richtet am Samstag in Eglharting Oberbayerische Meisterschaft aus.

Eglharting – An diesem Samstag findet in der Sporthalle Eglharting die 8. Oberbayerische Meisterschaft im olympischen Taekwondo statt. Ausrichter der Veranstaltung ist Taekwondo Kirchseeon in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Taekwondo Union (BTU). Rund 200 der besten Taekwondoka Bayerns aus 20 oberbayerischen Vereinen haben sich für das Turnier angemeldet.

Für Taekwondo-Begeisterte ein Muss, wer sich für den Sport interessiert und Wettkampfluft schnuppern möchte, eine gute Gelegenheit. Der Eintritt ist frei. Um 10 Uhr eröffnen der Landtagsabgeordnete Thomas Huber und Landrat Robert Niedergesäß sowie Kirchseeons 1. Bürgermeister Jan Paeplow zusammen mit der BLSV-Kreisvorsitzenden Ingrid Golanski die Wettkämpfe auf vier Kampffeldern.

„Ich freue mich besonders auf die ersten Wettkämpfe unserer jüngsten Taekwondoka“, erklärt Alex Berghammer, Cheftrainer von Taekwondo Kirchseeon. „Sie haben sich im Training und an den monatlich stattfindenden Wettkampftagen des Regionalstützpunktes Oberbayern bestens auf das Ereignis vorbereitet. Der erste Wettkampf ist natürlich etwas Besonderes“. In fünf Altersklassen (Jugend D bis A sowie Senioren) und den jeweiligen Gewichtsklassen kämpfen Teilnehmer ab sieben Jahre um den Titel.

Der Cateringservice „food artists“ aus Zorneding sorgt für das leibliche Wohl der Wettkämpfer und Zuschauer. Auch eine Barista-Kaffeebar sowie ein großes Kuchenbuffet wird in der Eglhartinger Halle angeboten. ez