Merkur CUP Vorrunde: Duo problemlos ins Kreisfinale

Von: Julian Betzl

Ball- und Verteidigungskünstler aus Markt Schwaben (r.) und Glonn demonstrierten beim Turnier ihr Können. © SRO EBERSBERG

Ein wahrlich schweres Los hatten die U11-Kicker des ASV Glonn in der Vorrunde des 29. Merkur CUP gezogen. Dabei hätte man in Gruppe 4 bei nur drei Teilnehmern lediglich ein Team hinter sich lassen müssen, um in die nächste Runde der besten acht Landkreisteams einzuziehen. So die Theorie.

Ebersberg – In der Praxis gestalteten sich die beiden Vergleiche mit der SpVgg Markt Schwabener Au sowie dem SC Baldham-Vaterstetten doch sehr deutlich, sodass der ASV-Nachwuchs mit zwei 0:6-Niederlagen das Ebersberger Waldstadion als punktloser Dritter wieder verlassen musste.

So standen die Qualifikanten für das Merkur CUP-Kreisfinale am Donnerstag, 18. Mai, nach zwei Partien verdientermaßen zwar fest. Die E-Junioren aus Markt Schwaben und Vaterstetten boten dem Publikum dennoch im Entscheidungsspiel um den Gruppensieg ein packendes Duell an. Während die Schwabener mit einem schier nimmermüden Anlaufverhalten beeindruckten, zeigte sich der SCBV im Torabschluss etwas konsequenter und sicherte sich mit einem 2:0-Erfolg den Gruppensieg in Ebersberg.

Wo genau es für die beiden Gewinner beim weltweit größten Fußballturnier für E-Jugendliche nun weitergeht, steht zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Gerne hätten sich Michael Jacob und seine Mitstreiter im Organisationsteam des TSV Ebersberg auch um die Ausrichtung des Merkur CUP Kreisfinals beworben, „zumal dann wohl auch die neuen Kabinen im Stadion fertig gewesen wären“. Allerdings, so Jacob, war das Ebersberger Stadion für den Vatertag schon belegt.

Der ungleich größeren Organisationsaufgabe hätten Jacob und sein Team sich aber schon gerne gestellt. „Bei den Vorrundenturnieren läuft das für uns eigentlich alles easy ab, das ist nicht sehr viel Aufwand“, erklärt Jacob. Zwei Spielfelder aufbauen und den Kioskbetrieb ans Laufen bringen, wären vergangenes Wochenende schon die größten Orga-Punkte gewesen. „Bei einem Kreisfinale ist der Aufwand dann deutlich größer. Da bekommt man aber auch Unterstützung vom Veranstalterteam des Merkur CUP.“ bj

Ergebnisse

Vorrundengruppe 4 in Ebersberg

ASV Glonn - SpVgg Markt Schwabener Au 0:6

SC Baldham-Vaterstetten - ASV Glonn 6:0

Markt Schwabener Au - Baldham-Vaters. 0:2

1. SC Baldham-Vaterstetten 8: 0 7

2. Markt Schwabener Au 6: 2 4

3. ASV Glonn 0: 12 0

Begeisterten bei bestem Fußballwetter im Ebersberger Waldsportpark: die U11-Mannschaften aus Glonn, Markt Schwaben und Vaterstetten. Fotos: Rossmann © Rossmann

