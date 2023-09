Pünktlichkeit, Kulinarik und auch Ranglistenpunkte in Anzing

Von: Olaf Heid

Teilen

Behielt den Überblick beim gut besetzten Leistungsklassen-Turnier: Bavaria-Turnierleiter Thomas Gebele. foto: Verein © Verein

Der TC Bavaria Anzing hat sein zehntes Leistungsklassen-Turnier erfolgreich absolviert. Auf der Anlage von Alex Stepanek im Ortsteil Oblfing wurde auf acht Plätzen mit 46 Teilnehmern um Siege und Punkte für die persönliche Ranglistenwertung gespielt.

Anzing – Bei besten Rahmenbedingungen wurde in fünf Senioren- und einer Damen 40-Konkurrenz aufgeschlagen.

„Das Schöne an diesem Turnier ist, dass alle Teilnehmer, die sich angemeldet haben, auch pünktlich vor Ort eintrafen“, befand TCB-Vorsitzender Norbert Biebel. Es gab keine Ausfälle, sodass alle Matches wie geplant stattfinden konnten. „Viele Teilnehmer haben sich diesen Termin schon in ihrem Kalender reserviert, weil sie bereits in den Vorjahren mehrfach an dieser Veranstaltung teilgenommen haben.“ Eine Wiederholung ist auch für 2024 wieder geplant.

Leiter dieses Turniers war Thomas Gebele, der mit seiner ruhigen und souveränen Art für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Alle Akteure wurden kulinarisch bestens versorgt. Die erfolgreichsten von ihnen, die beide Matches gewannen, wurden mit kleinen Geschenken von Sponsor Sport Gürteler belohnt. Dies gelang insgesamt 15 Teilnehmern, darunter die Landkreis-Asse Thomas Miler (TC Pliening/Herren 30), Stefan Kunkel (TC RW Poing/Herren 50), Peter Ströhlein (TC Bavaria/Herren 60) sowie bei den Damen 40 Babette Ludwig (VfB Forstinning) und Elke Caesar (TC Anzing).

Einen Krimi lieferten in der Altersklasse der Herren 60 Manfred Pinter vom gastgebenden TC Bavaria (LK 9,0) und der Glonner Werner Blieninger (TC Seeschneid/LK 7,6) ab. Der Anzinger behielt mit 6:3 und 6:4 die Oberhand. ola