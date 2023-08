Manu Lutz: „Qualität schlägt noch immer Quantität“

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Die Verletzungsgefahr scheint beim TSV Oberpframmern (blau) und Maximilian Probst allgegenwärtig zu sein. © SRO EBERSBERG

Nach erneuter Verletzung von Spielertrainer Manu Lutz spitzt sich die Personalsituation des Fußball-Kreisligisten TSV Oberpframmern vor dem Ligastart am Sonntag gegen den TSV Ottobrunn weiter zu.

Oberpframmern – „Ich hätte am liebsten in den Rasen gebissen.“ Pframmerns Spielertrainer Manu Lutz war nach dem finalen Vorbereitungsspiel in Lohhof stinksauer. Nicht aufs Spiel seiner Schützlinge, sondern auf sich selber. „Es war fast wie zu alten Zeiten. Da gelingt mir das Siegtor und dann das.“ Kurz vor Ende der Partie riss die überstanden geglaubte Oberschenkelverletzung wieder auf – Einsatz beim Saisonstart zuhause gegen den TSV Ottobrunn am Sonntag (14.30 Uhr) also „eher unwahrscheinlich“.

Womit sich die Zahl der einsetzbaren Pframmerner weiter reduziert, da auch Kapitän Daniel Esterl und Mathias Niedermaier weiter fehlen. „Das sind zwei Granaten, Stützen, die uns fehlen.“ Nur mit Mühe wird Lutz mehr als elf Spieler aufbieten können. „Mal schauen, was bei der Zweiten übrig bleibt.“ Optimistisch ist er diesbezüglich nicht gerade, nachdem sich im Abschlusstraining nur acht Spieler tummelten. „Egal, jammern hilft nicht“.

Lutz-Elf muss mit Reservespielern auffüllen

Die elf einsatzfähigen Akteure seien „top beinander. Außerdem ist es wurscht, ob elf, zwölf oder 18 zur Verfügung stehen. Noch immer schlägt Qualität die Quantität.“ Und da sei der Gegner vollkommen unerheblich. Allerdings hätte der Pframmerner lieber auswärts in Ottobrunn begonnen. Zwar schätzt er den Heimvorteil, doch „wir sind der absolute Angstgegner der Ottobrunner. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bei denen jemals verloren hätten“.

Dagegen fällt Lutz Blick auf die Heimtabelle der vergangenen Saison ernüchternd aus: „Danach wären wir abgestiegen.“ Dafür, dass diese Gefahr nicht erneut immanent wird, will Neuzugang Stefan Lechner mit seiner Landesliga-Erfahrung sorgen und den TSV in der Liga halten. hw