Klostersees Trainerstuhl frei: Quinlan sucht seinen Nachfolger

Eishockey

Aufstiegstrainer Dominik Quinlan wird nach sieben Jahren Sportlicher Leiter beim Eishockeyclub EHC Klostersee.

Grafing – Spätestens seit dem Abtauen der Eisfläche in der Wildbräu-Arena kocht die Gerüchteküche rund um den EHC Klostersee. In diesem Jahr, nach dem Klassenerhalt in der Oberliga Süd am grünen Tisch und dem anschließend verkündeten freiwilligen Rückzug aus der Drittklassigkeit noch ein wenig mehr, und nicht nur was Spielerabgänge, Verpflichtungen und Trainer angehen würde.

Wie der Eishockeyklub aus Grafing nun bekannt gab, wird der Job des Headcoaches zur kommenden Saison 2023/24 neu vergeben werden. Dominik Quinlan räumt den Platz an der Bande nach sieben sehr erfolgreichen Jahren (und davor einem bei der EHC-U23), wird den Rot-Weißen aber erhalten bleiben und wechselt innerhalb des Coaching-Staffs künftig auf die Position des Sportlichen Leiters.

„Dominik hat Enormes geleistet und die Mannschaft nach dem Oberliga-Ausstieg 2016 von ganz unten dorthin zurückgeführt. Er ist hier aufgewachsen und im Verein zunächst als Spieler groß geworden und hat sich trotz seines jungen Alters auch als Chef an der Bande etabliert“, betonte Präsident Sascha Kaefer. Ganz wichtig war und ist, führte der EHC-Chef weiter aus: Quinlan kenne die Möglichkeiten beim EHC und sei damit auch im künftigen Arbeitsfeld eine ideale Besetzung.

Für die Spieler ist es bestimmt auch nicht schlecht, wenn sie im Training und beim Coaching mal was anderes sehen.

Nach dem verletzungsbedingt frühen Ende der aktiven Laufbahn wechselte der 34-jährige zweifache Familienvater nahtlos die Fronten, führte die Grafinger in Rekordzeit aus der Bezirksliga zurück nach oben und feierte mit der überraschenden Bayernliga-Meisterschaft 2021/22 einen Riesenerfolg als Eishockeylehrer.

Der bisherige Cheftrainer steckt bereits mitten in seiner neuen Aufgabe, die er zuletzt in großen Teilen auch schon „nebenher“ miterledigt hatte – zusätzlich zur beruflichen Tätigkeit außerhalb des Vereins. „Ich habe das immer gerne und sehr intensiv gemacht, aber bis zu sechs Tage in der Woche im Eisstadion kosten eben auch viel Energie und noch mehr Zeit. Und für die Spieler ist es bestimmt auch nicht schlecht, wenn sie im Training und beim Coaching mal was anderes sehen“, erklärte Dominik Quinlan den Wechsel weg vom „Tagesgeschäft“.

Ganz nah dran am Geschehen werde er als Sportlicher Leiter mit dem Aufgabengebiet Vertragsgespräche, Spielersichtungen, Vorbereitungsprogramm, Verbandskontakt und Ligatagungen („einfach alles Organisatorische“) auch weiterhin sein. „Nur eben nicht mehr gefühlt mehrere Stunden jeden Tag in der Kabine oder auf dem Eis.“

Die erste Aufgabe in neuer Position bei den Klosterseern ist die Neubesetzung der von Quinlan freigemachten Cheftrainerstelle – und damit die Suche nach seinem eigenen Nachfolger. Dabei ist von ihm zusammen mit der Vorstandschaft schon gut vorgearbeitet worden, wie er auf Nachfrage verriet: „Die Gespräche sind bereits weit fortgeschritten und ich denke, wir können den Kandidaten bald präsentieren.“ ele