Hohenlinden lockt Amateure, Hobbyfahrer und Fette Reifen an

Von: Olaf Heid

Freuen sich aufs Rennen in und um Hohenlinden: Radprofi Marco Brenner (l.) und Bürgermeister Ludwig Maurer.Foto: sro © Artist S.ROSSMANN

Sportbegeisterte Hohenlindener können sich schon einmal die Hände reiben. Am Sonntag, 3. September, wird der Ort zum großen Radsport-Treffpunkt werden.

Hohenlinden – Es findet ein nationales Rennen mit Amateuren und Hobbyfahrern statt. Los geht’s an diesem Tag um 13.30 Uhr.

Die Munich Sport Events GmbH war an die Gemeinde herangetreten und fand in Bürgermeister Ludwig Maurer gleich einen begeisterten Fürsprecher. „Er wirkt seitdem tatkräftig an der Umsetzung mit“, freut sich Organisator Klaus Aldinger über die Resonanz. Maßgeblich auf Maurers Wirken hin sei es auch gelungen, „dass nun die ortsansässigen Vereine Moto Cross Club, Feuerwehr und der Ortsverband des BRK in die Organsistion und Umsetzung mit eingebunden sind“, erläuterte Aldinger.

Zur Besichtigung der Radstrecke war dann auch World-Tour-Profi Marco Brenner aus Augsburg zu Gast in Hohenlinden. Er fährt für das Team DSM und gab seine positive Einschätzung zur Strecke ab. Brenner war einst in der U19-Klasse Weltcup-Gesamtsieger und bekam direkt als 18-Jähriger einen Vertrag in einem World-Tour-Team. Nach seinem altersbedingtem Weggang aus seiner U19-Mannschaft wurde diese aufgelöst – damit seine ehemaligen Kollegen nicht ohne Team sind, wurde er selbst zum Teamchef einer U19-Riege neben seiner eigenen Karriere. Finanziert hat er diese Mannschaft tatkräftig mit einem Teil seines Gehaltes. Nun im dritten Jahr des Bestehens des „Team Marco Brenner“ zählt dieses national zu den wichtigsten Teams (Infos unter www.teammarcobrenner.com).

Die Anmeldung zum Hobby- oder Fette-Reifen-Rennen ist bereits möglich. ola

Alle aktuellen Informationen unter www.radrennen-hohenlinden.de