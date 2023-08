Schnelle Zeiten bei 44. Auflage des Giro d’Elkofen – Ausrichter RSC dominiert Jugendklassen

Von: Olaf Heid

Auf der Fahrt durch den Start- und Zielbereich in Loitersdorf wurden die Rennfahrer von vielen Zuschauern angefeuert. © Artist S.ROSSMANN

Der Giro d’Elkofen wurde heuer zum 44. Mal vom RSC Elkofen ausgerichtet. Der Veranstalter dominierte klar in den Jugendklassen.

Elkofen – Später als in den vergangenen Jahren, nämlich am letzten Sonntag im Juli, fand der Giro d’Elkofen statt, die Kreismeisterschaft für den Radsport im Landkreis Ebersberg. Dieser Klassiker in der Radsportregion wurde nun schon zum 44. Mal vom RSC Elkofen ausgerichtet. Ließ die Wettervorhersage an den Tagen zuvor noch einige Befürchtungen entstehen, so zeigte sich das Wetter am Renntag von seiner angenehmsten Seite, sodass die Radsportler bei besten Bedingungen auf die fünf Kilometer lange Runde mit Start und Ziel in Loitersdorf gehen konnten.

Sehr dünn besetzt waren heuer die Nachwuchsklassen. „Hier hatte es eventuell Auswirkungen, dass das Rennen am ersten Ferienwochenende stattfand, sodass viele Familien mit Kindern wohl verreist waren“, meinte RSC-Pressesprecher Matthias Niedermair. Die jeweiligen Jugendsieger kamen allesamt vom gastgebenden RSC. Es waren Florian Schmid (Schüler U11), Amelie Weilhammer (Schülerinnen U13), Jakob Weilhammer (Schüler U15) und Jonathan Wagner (Schüler U17). Bemerkenswert war dabei die Leistung von Schmid, der die Renndistanz von einer Runde in einer sehr beachtlichen Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,0 km/h zurücklegte.

Die neuen Radsport-Kreismeister sind Kerstin Brüggerhoff (RSC Elkofen) bei den Damen (li.) und Florian Winnen (RV Sturmvogel) bei den Herren. © Artist S.ROSSMANN

Darbietung der sportlichen Extraklasse

Das Rennen der Damenklasse über sechs Runden (30 km) entschied im Alleingang Mira Fischer (RC Die Schwalben 1894 München) nach 52:06 Minuten für sich. Den Kampf um Platz zwei gewann danach im Sprint die Elkofenerin Kerstin Brüggerhoff (59:01) vor Vereinskollegin Claudia Bartmann (59:04). Brüggerhoff verteidigte damit auch erfolgreich ihren Kreismeistertitel aus dem Vorjahr.

Eine Darbietung der sportlichen Extraklasse bot im Rennen der Herren Altersklasse 2 Torsten Petelski vom RV Sturmvogel München. Bereits in der dritten von acht Runden setzte er sich nach vorne ab, zog unwiderstehlich davon und baute als Solist seinen Vorsprung vor dem Hauptfeld immer weiter aus, sodass er schließlich mit über zwei Minuten Vorsprung (57:09 Minuten) ungefährdet ins Ziel fuhr. „Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 42,0 km/h auf dem durchaus anspruchsvollen Giro-Kurs spricht Bände“, lobte Niedermair. Den Sprint des Hauptfeldes entschied Bernhard Dietl (RSC Wolfratshausen (59:14)) für sich. Walter Staller (SV Eintracht Oberdietfurt) vervollständigte dahinter das Siegerpodest.

Herren Altersklasse 1: Enge Entscheidung

Enger war die Entscheidung in der Herren Altersklasse 1. Hier lagen die ersten zehn Fahrer im Klassement eng beieinander – und die Entscheidung fiel im Sprint des Hauptfeldes. Mojtaba Raien Nejad (RV Sturmvogel München) hatte hier die schnellsten Beine und siegte vor seinem Clubkameraden Markus Köcknitz. Den dritten Platz sicherte sich Marco Mancini (EldoRADo Biketeam).

Schnellster der U17 war Jonathan Wagner vom gastgebenden RSC. © Artist S.ROSSMANN

Im letzten Rennen des Tages ging schließlich die Herren Hauptklasse auf die Strecke. Hier betrug die Distanz 60 Kilometer. Während in den ersten der zwölf Runden noch alle Fluchtversuche vereitelt wurden, konnte sich etwa zur Rennhälfte ein Trio vom Hauptfeld lösen. Als der Vorsprung der drei Fahrer auf fast eine Minute angewachsen war, war klar, dass der Giro-Sieger aus dieser Spitzengruppe kommen würde. Am Fuße des Zielbergs griff Christoph Peischl (Radsport Team Gaimersheim) an und riss durch diesen kraftvollen Antritt sofort eine Lücke zu seinen beiden Kontrahenten. Mit acht Sekunden Vorsprung fuhr er als Erster über die Ziellinie (1:025:07 Stunde). Platz zwei ging an Matthias Schreieder (Team Baier Landshut) vor Emil Welker (RV Sturmvogel München).

Gute Stimmung, gelöste Heiterkeit

Die „Sturmvögel“ aus München waren in jeder der drei Herrenklassen überaus präsent. „Sie konnten wirklich ein beeindruckend starkes Gesamtergebnis für sich verbuchen“, sagte RSC-Sprecher Niedermair. Und schließlich gehört auch der neue Kreismeister Florian Winnen (16./1:26:32) diesem RV an.

Jüngster Sieger Florian Schmid (U11) mit RSC-Chefin Sonja Haslbeck. © Artist S.ROSSMANN

Gute Stimmung und gelöste Heiterkeit bei allen Sportlern und den Helfern des RSC Elkofen sah man dann bei der Siegerehrung in Loitersdorf. RSC-Vorsitzende Sonja Haslbeck und BLSV-Vorsitzende Ingrid Golanski konnten, von den Vertretern der Politik assistiert, den Fahrern auf dem Podest ihre Pokale und Medaillen überreichen. Von allen Seiten gab es viel Lob für eine gelungene Veranstaltung.

Ein Highlight für Radsportler

In einer Zeit, in der die Durchführung von Radrennen auf der Straße immer schwieriger wird, bietet der RSC mit dem traditionsreichen Giro d’Elkofen weiterhin ein echtes Highlight für ambitionierte Radsportler an. Bleibt zu hoffen, dass dieses Rennen noch viele Jahre Bestand haben wird. ez/ola

Weitere Infos, alle Ergebnisse sowie zahlreiche Bilder unter www.rscelkofen.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.