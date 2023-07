EHC mit günstigeren Ticketpreise und reduziertem Vorbereitungsplan

Auf Puckjagd: Sieben Testspiele für EHC und Goalie Hähl. sro © SRO EBERSBERG

Der Kader beim EHC Klostersee füllt sich. Neben zwei Torhütern stehen aktuell vier Verteidiger und sieben Angreifer fix im Aufgebot der Rot-Weißen für die Bayernliga-Saison 2023/24.

Grafing - Mit einigen aus dem letztjährigen Team stehe man außerdem in vielversprechenden Gesprächen, was deren Zusage betreffe, sagte Dominik Quinlan am Wochenende.

Zudem ließ sich der Sportliche Leiter des EHC entlocken, „dass wir uns mit einer ausländischen Verstärkung einig sind und nach dem Rücklauf des unterschriebenen Vertrags an die Öffentlichkeit gehen können“. Für die zweite Kontingentstelle gebe es noch ein paar Optionen. „Da werden wir uns, Vorstandschaft und sportliche Führung, abstimmen und dann in Ruhe entscheiden.“

Komplett ist inzwischen das Vorbereitungsprogramm der Klosterseer auf die Mitte Oktober startende Punkterunde. „Eine Ausgewogenheit zwischen dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb und fordernden Gegnern auf die Beine zu stellen, war diesmal gar nicht so einfach, nachdem sich die Frage der Ligazugehörigkeit so lange hingezogen hatte“, verriet Quinlan. Zu dem Zeitpunkt, als man Planungssicherheit gehabt habe, seien viele in Frage kommende Klubs schon vergeben gewesen.

Das in den letzten beiden Jahren jeweils zum Auftakt eingelegte Kurztrainingslager mit Testspiel in der Südtiroler Gemeinde Neumarkt-Auer war in der Kürze der Zeit mangels der Kombination Unterkunft und adäquater Gegner diesmal nicht zu realisieren. „Das war auch immer eine schöne Teambuildingmaßnahme. Daher schade, aber sicher kein Beinbruch“, erklärte Quinlan, der mit dem Gastspiel des HC Gröden in der Wildbräu-Arena am Freitag, 8. September (20 Uhr) einen attraktiven Heimspielgegner präsentieren konnte.

Gröden spielt wie der HC Unterland Cavaliers – Gegner in den zurückliegenden zwei Jahren – in der Alps Hockey League (AHL) mit Teams aus Italien, Österreich und Slowenien. Eine Rückkehr nach Grafing wird das HCG-Gastspiel für Brad McGowan. Der Kanadier unterlag mit den Starbulls Rosenheim im Februar im Oberliga-Duell beim EHC mit 0:1 bevor er ein paar Wochen später in die Geschichtsbücher einging – mit dem Siegtreffer im entscheidenden Playoff-Finale um den DEL2-Aufstieg.

Des Weiteren testen die Klosterseer jeweils doppelt gegen die Ligakonkurrenten Erding Gladiators (Sonntag, 3. September, 20 Uhr, daheim und genau eine Woche später, 18 Uhr, in der Herzogstadt) und Königsbrunn Pinguine (Freitag, 15. September, 20 Uhr, Wildbräu-Arena; Freitag, 29. September, 20 Uhr, auswärts). Zum Vorbereitungsabschluss gastiert am Sonntag, 8. Oktober (17.30 Uhr) mit dem TEV Miesbach ein weiterer Bayernligist, der wie die beiden anderen zu den Top-Favoriten zu zählen ist, in Grafing.

Davor geht es für den EHC auf eigenem Eis noch gegen die Waldkraiburger Löwen (Freitag, 22. September, 20 Uhr), die in der Landesliga nach dem überraschenden Abstieg die sofortige Rückkehr in das Bayerische Oberhaus anstreben. Alle fünf Vorbereitungsheimspiele sind wie auch die folgenden Pflichtspiele in der Bayernliga-Hauptrunde (ab 15. Oktober) und anschließenden K.o.-Spielen mit der Saisondauerkarte abgedeckt, die in Kürze für die Spielrunde 2023/24 geordert werden kann.

Weil die Bayernligasaison nicht ganz so viele Meisterschaftspartien wie zuletzt in der Oberliga Süd umfasst, hat die EHC-Vorstandschaft den Preis etwas nach unten korrigiert. Erwachsene Vereinsmitglieder bezahlen für das Saisonticket künftig 160 (Stehplatz) beziehungsweise 210 Euro (Sitzplatz), Nichtmitglieder 192 beziehungsweise 250 Euro. Die ermäßigte Dauerkarte (Rentner, Auszubildende, Studenten etc.) schlägt mit 100/132 Euro (Mitglieder) beziehungsweise 160/210 Euro (Nichtmitglieder) zu Buche.

Als Jugendpreis sind 45/60 Euro (Mitglieder) und 78/100 Euro (Nichtmitglieder) angesetzt. Kinder bis elf Jahre haben weiterhin freien Eintritt. Wie Ferdinand Bacher vom Klosterseer Vorstand bestätigte, ist außerdem eine VIP-Karte inklusive Gutschein für das Stadionrestaurant „Aquarium“ geplant. ele