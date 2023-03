Ebersberger Seelauf: „Reibungslos, mit geringen Behinderungen“

Von: Julian Betzl

Titelverteidigerin Sofia Demetz (links) auf ihrer Jagd nach dem Streckenrekord . © SRO EBERSBERG

330 Sportler starten beim 13. Ebersberger Seelauf, ein Kippschalter sorgt für kleinen Zwischenfall.

Ebersberg – Bereits im Vorfeld hatten die Lauffreunde des diesjährigen Ebersberger Seelaufs mit 289 Voranmeldungen ihr großes Interesse an der Traditionsveranstaltung bekundet. Selbst die grauen Wolken und vereinzelten Regenschauer konnten 41 weitere Sportler nicht davon abbringen, sich noch kurzfristig am vergangenen Sonntagmorgen für die inzwischen 13. Auflage der Multi-Lauf-Veranstaltung anzumelden.

Bis in die frühen Morgenstunden hinein hatte das Organisationsteam um Kai Cardinal von Widder, Marcus Kusian und Heidi Atzler aus der Abteilungsleitung der LG 90 Ebersberg-Grafing allerdings noch am Vortag mit einer neuen Software zu kämpfen, ehe alle Startunterlagen für die insgesamt 330 Läuferinnen und Läufer parat lagen.

Wenn Kai Cardinal von Widder die 96 jugendlichen Starter addiert, die im Anschluss an den Seelauf die Kreiswaldlaufmeisterschaften ausgetragen haben, freut er sich, in etwa die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr wiederholt zu haben: „Auch wenn das 2022 eher ein Schneelauf war, hat es heuer wohl schon auch am Wetter gelegen, dass ein paar Läufer nicht gekommen sind. Mit dem gesamten Ablauf und der guten Stimmung unter den Teilnehmern und Zuschauern waren wir aber wieder hochzufrieden.“

Über 80 Helfer waren am Streckenrand im Wettkampfbüro und drumherum im Einsatz, um auf den insgesamt sechs verschiedenen Laufrunden um den Egglburger See und den Waldsportpark für einen geregelten Ablauf zu sorgen. „Im Büro, bei der EDV und in der Einteilung hat sich seit Jahren ein harter Kern gebildet“, erklärt Cardinal von Widder. „Und unsere Streckenposten bekommen wir komplett über unsere jugendlichen Vereinsmitglieder gestemmt. Außerdem haben wir auch die Eltern eingebunden.“

Zwei Rekorde auf der Seerunde

Dennoch kann auch so ein „harter Kern“ im laufenden Wettkampfstress mal die ein oder andere Druckstelle bekommen. So starrten die Zeitnehmer an der Tartanbahn im Waldstadion während der Kinderläufe plötzlich auf schwarze Computerbildschirme. Wie eine hektische Ursachenforschung ergab, war in der Kommandozentrale, sprich im Wettkampfbüro, jemand auf den Kippschalter einer entscheidenden Steckerleiste getreten, wie der Organisationsleiter lachend berichtet. „Wir konnten letztlich aber die Redundanz der Software nutzen, um die Kinderläufe ordentlich auszuwerten.“

Schafften bei den Kinderläufen noch einige Starter von Landkreisvereinen den Sprung aufs Siegerpodest – beispielsweise gewann Deborah Eze vom TSV Grafing die große Parkrunde (1400m, 5:39 Minuten) in der weiblichen U12 – mussten sich Lokalmatadoren, exemplarisch Daniel Hopfes von der LG 90 als Sechster auf der 5km-Waldrunde (M30, 20:16 min.) bei den Erwachsenen, hinter der „überregionalen Konkurrenz, teilweise sogar aus Österreich“ einreihen, wie Cardinal von Widder in der Ergebnisanalyse feststellte.

So dominierte ein junges Männer-Trio des TUS Bad Aibling sowohl die See- als auch die Waldrunde, Sieger Maxi Berger stellte auf der Seerunde in 33:09 Minuten sogar einen neuen Streckenrekord auf. Ein Kunststück, das Titelverteidigerin Sofia Demetz in der Frauenklasse ebenso gelang (39:33). Als schnellste Landkreisläuferin kam hier Maria Berger vom TSV Ebersberg als Sechste ins Ziel (49:02).

„Solche Streckenrekorde zu sehen, sind auch für mich immer ein persönliches Highlight“, freute sich Kai Cardinal von Widder in der Rückschau auf einen langen Seelauf-Sonntag genauso darüber, dass sein Team trotz der weiterhin laufenden Umbaumaßnahmen rund um den Start-/Zielbereich im Waldsportpark eine „reibungslose Durchführung mit nur geringen Behinderungen“ bewerkstelligen konnte. Folglich sein Versprechen an die Laufsportgemeinde: „Nächstes Jahr wird es definitiv eine 14. Auflage des Seelaufs geben. Das genau Datum wissen wir aber noch nicht.“

Die Sieger:

10 km-Seerunde – Männer: 1. Maximilian Berger (Jg. 2002, TUS Bad Aibling) 33:09 Minuten; 2. Florian Stelzle (1978, Landshut) 33:36; 3. Anian Rottmüller (1999, TUS Bad Aibling) 33:42.

Frauen: 1. Sofia Demetz (Jg. 2006, Gheroline Runners) 39:33 Minuten; 2. Kristina Burger (1999) 44:36; 3. Hannah Sassnink (1986, Aichacher Diamond League) 47:05.

5 km Waldrunde – Männer: 1. Anian Rottmüller (Jg. 1999, TUS Bad Aibling) 17:38 Minuten; 2. Maximilian Berger (2002, TUS Bad Aibling) 17:39; 3. Florian Frank (2001, TUS Bad Aibling) 18:09.

Frauen: 1. Anna-Lena Stich (Jg. 1994, LG Oberland) 19:57 Minuten; 2. Sara Decrusch (2006, LG Oberland) 22:15; 3. Belinda Reiser (1977, TSV Ebersberg) 26:01.

Alle Ergebnislisten finden Sie online unter www.ebersberger-seelauf.de