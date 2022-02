Reisen auch nach Niederbayern

Von: Olaf Heid

Teilen

Freuen sich auf die Landesliga 1: Plienings Tennisherren 50 sind als Meister dort neu eingestuft worden. Der Aufsteiger feierte im Vorjahr in Baldham den Triumph mit (hinten, v.l.) Manfred Schedel, Christian „Fred“ Veigl, Robert Halmburger, Stefan Hesseln, Dirk Rehberg sowie (vorne, v.l.) Marco Keller, Martin Dürr und Joachim Hoffmann. © privat

Die Tennisvereine aus dem Landkreis dürften genau hingeschaut haben: Der Bayerische Tennis-Verband (BTV) hat die vorläufigen Gruppeneinteilungen für die Sommerrunde 2022 veröffentlicht und damit eine Strukturreform (siehe Bericht rechts) vollzogen, die die Zahl und das Einzugsgebiet der Ligen auf allen Ebenen verändert.

VON OLAF HEID

Landkreis - Da kann es durchaus sein, dass es gegen unbekannte Mannschaften geht, oder auch Auswärtsfahrten nach Niederbayern anstehen. So wie beispielsweise in der Südliga 2 (Gr. 021) der Herren. Hier bekommt es der SV Hohenlinden mit dem SC Buch am Erlbach (Kreis Landshut) zu tun. Oder die Herren 40 des SVH (Gr. 290), die in der Südliga 1 den TSV Rottenburg und die DJK Altdorf (ebenfalls Kreis Landshut) zugeteilt bekommen haben.

In der vergangenen Sommerrunde hatten sich die Tennisherren 50 des TC Pliening, SC Baldham-Vaterstetten und TC Topspin ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Bezirksliga-Super geliefert. Die Entfernungen zu den Auswärtsspielen in der höchsten Klasse des Tennisbezirks Oberbayern-München waren damals für die Senioren überschaubar. Doch das ändert sich nun.

Die Plieninger Herren 50 wären als Meister zwar sowieso nach altem Modus in der Landesliga Süd gelandet, nun finden sie sich eben in der Landesliga 1 wieder und werden wohl weitere, bezirksübergreifende Reisen vor sich haben. Denn neben bekannten Teams aus Oberbayern wie Freising, Mühldorf oder Traunreut ist auch die TeG Neustadt-Pförring (Kreis Eichstätt), der FC Ergolding (Niederbayern/Kreis Landshut) oder der TC Lamer Winkel (Oberpfalz/Kreis Cham) im Feld zu finden. Einfache Strecke in den Bayerischen Wald: über 180 Kilometer.

Das Erfreuliche aus Landkreissicht: Auch Vizemeister SCBV durfte nachträglich aufsteigen und wurde in diese neue Gruppe „befördert“. Somit ist ein Derby samt Kurzfahrt garantiert. Die drittplatzierten Topspin-Fünfziger sind hingegen in die neu geschaffene Landesliga 2 gerutscht. Ihr Glück, was mögliche weite Reisen angeht: alle Gegner kommen aus dem westlichen Teil Oberbayerns.