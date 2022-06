Erfolgreiches Comeback der Buschreiter

Teilen

Ab durchs kühle Nass galoppierte Reiterin Jana Spear auf Serien Rock. Der Wassergraben machte so manchem wegen Verweigerung des Pferds zu schaffen. © Rossmann

Großer Andrang bei erstem Pfingst-Reitturnier des RC Steinsee in Niederseeon seit Corona

Niederseeon – Pferdefreunde und Reitsportfans wissen: Gute Bodenverhältnisse bilden das Fundament eines jeden erfolgreichen Vielseitigkeits-Turniers. Zur Freude aller TeilnehmerInnen auf zwei wie vier Beinen, konnte das dreitägige Pfingstturnier am Steinsee mit einem optimal präparierten Geläuf aufwarten.

Beim „Revival“ seiner Traditionsveranstaltung nach zweijähriger Corona-Pause verfolgte der ausrichtende Reitclub Steinsee insbesondere die Nachwuchsförderung. Während zahlreiche Kinder rundherum das kostenlose Angebot geführten Ponyreitens annahmen, wurden am Samstag auf dem Dressur- und Springplatz die ersten von insgesamt sechs Prüfungsteilen des Bayerischen Nachwuchs-Championats der Vielseitigkeit ausgetragen. Die Nachwuchsreiter bis 16 Jahre trugen zudem die Championate der Trakehner Jungpferde aus.

Etwa 700 Zuschauer auf 2600 Meter Rennstrecke

Ohne Probleme durch den Parcour schaffte es Tagessieger John Meinen (LRFV Ebersberg) auf Graf Georgenburg. © Rossmann

In der Dressurprüfung (Kl. A) konnte Eva Lehner auf ihrem Trakehner Bon Ami Lucky Clover auf Platz sieben die erste Schleife für den RC-Steinsee gewinnen. In der anschließenden Reitpferdeprüfung stand mit Katharina Halfter vom LRFV Kreis Ebersberg eine Landkreis-Reiterin sogar auf dem obersten Stockerlplatz. Die 8,5 Gesamtpunkte, die Halfter im Zusammenspiel auf Donauspiel erzielte, waren unschlagbar für die Konkurrenz. Zwischendurch, quasi in der Mittagspause, absolvierte der Reit-Nachwuchs im Reiterstüberl die zum Bayerischen Nachwuchschampionat dazugehörige Theorieprüfung.

Am Pfingstsonntag näherte sich die Veranstaltung schließlich dem Gelände und damit dem Höhepunkt des in der Region so beliebten „Busch-Events“ an. Das machte sich auch im Zuschauerinteresse bemerkbar. Waren es am Vortag noch rund 300 Besucher, säumten nun etwa 700 Schaulustige die 2600 Meter lange Geländestrecke.

John Meinen vom LRFV Kreis Ebersberg als Tagessieger

Eine ganz besondere Show zeigte auf dem Reitturnier das Voltigierteam Oberland. © Rossmann

„Diese tolle Atmosphäre hat widergespiegelt, wie sehr wir Reitsportfreunde uns nach Corona diese Veranstaltung gewünscht und uns auf ein gemeinsames Wiedersehen gefreut haben“, schwärmte die Pressebeauftragte des RC Steinsee, Andrea Landgraf. „Das Publikum war begeistert und hat die Reiter entsprechend unterstützt.“

Darunter eben auch John Meinen auf Graf Georgenburg (LRFV Kreis Ebersberg), der die Vielseitigkeitsprüfung (Kl. A) mit 35 Punkten als Tagessieger für sich entscheiden konnte. Das Ausrichter-Team beglückwünschte derweil Lena Salem auf Ludger zu Rang neun. In der zweiten Abteilung überzeugte die Österreicherin Sabine Homma, die auf Ronans Diamond für den RC Steinsee startete und Vize-Champion hinter dem souveränen Gewinner Martin Drescher (PSV Unterbeuern) wurde. Vereinskameradin Emilie Meyer erreichte auf Montelina Rang 17.

Erstmals Pony-Führzügelprüfung im Programm

Abseits der Geländeprüfungen standen auf dem Springplatz die Kombinationsprüfungen für Jungpferde und Nachwuchsreiter auf dem Programm. Bei den Jungpferden lautete die Siegerfolge: Katharina Schedel auf Debbi, vor Olympia-Teilnehmer Bodo Battenberg auf Franz-Josef B und Josepha Brünner auf Kaschmir.

Die Kombinationsprüfung im Rahmen des Bayerischen Nachwuchs-Championats meisterte Julia Marie Lentrodt auf Allegretto am besten, mit einer Gesamtwertung von 121,2. Dahinter folgten Marie Grabowski auf Best Boy never give up (104,1) sowie Luca Leonie Nagengast auf California (81,0). Außerdem wurde erstmals die Pony-Führzügelprüfung abgenommen, an der ausschließlich Nachwuchsreiter der Jahrgänge 2012 bis 2017 teilnahmen. Fünf abschließende Springwettbewerbe rundeten am Pfingstmontag ein erfolgreiches Comeback des Pfingstturniers am Steinsee ab, das Ross und Reiter im Idealfall nun wieder regelmäßig begeistert.