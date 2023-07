Kreissportfest Schwimmen: Rekord geknackt, Kampfansage formuliert

Von: Julian Betzl

Brille, Kappe und Wetter dürften bei Amelie Kiermeier (SVGE) ähnlich gut passen wie im Vorjahr. © stefan rossmann

350 Teilnehmer aus vier Vereinen ermitteln am Sonntag beim Landkreissportfest der Schwimmer in Grafing ihre neuen Kreismeister.

Grafing – Seit „gefühlt 20 Jahren“ organisiert Michael Krecik hauptverantwortlich in Absprache mit dem ausrichtenden Kreisverband des BLSV jeden Sommer das Landkreissportfest der Schwimmer im Grafinger Stadtbad. Und jedes Jahr kann er die Allgemeinbevölkerung im Vorfeld nur „um Nachsicht bitten, dass wir das Schwimmbecken von 9 Uhr bis etwa 16 Uhr belegen“. Gleichzeitig lädt der Schwimmwart des Veranstaltervereins SV Grafing-Ebersberg ausdrücklich dazu ein, sich am kommenden Sonntag, 16. Juli, die spannenden Wettkämpfe der nunmehr 76. Kreissportfest-Ausgabe in den unterschiedlichen Disziplinen vom Beckenrand aus anzusehen und die gut 350 angemeldeten Kreisschwimmerinnen und -schwimmer anzufeuern.

„Wieder ein neuer Teilnehmerrekord“, freut sich Krecik, nachdem die fünf 50m-Bahnen vergangenes Jahr mit 330 Teilnehmer schon „phänomenal“ belegt gewesen waren. An Kapazitätsgrenzen könne man eigentlich gar nicht stoßen. „Die Wettkämpfe dauern hinten raus einfach ein bisschen länger.“

Ab 9.30 Uhr können sich die Teilnehmer mit Einlass ins Bad eine halbe Stunde lang einschwimmen, ehe um 10 Uhr die sechs Läufe (Brust, Rücken, Kraul) des ersten Abschnitts über die 25m-Distanz für die Jahrgänge 2015 und jünger starten.

Heuer keine „Oldie-Staffel“, dafür mit DM-Starterin Luisa Rumler

Gegen 11.30 Uhr springen dann die Jahrgänge 2014 und älter ins Wasser, um ihre neuen Kreismeister über die gesamte Bahnlänge in Freistil, Brust, Schmetterling und Rücken zu ermitteln. Die 6x50 m Freistilstaffel (Jahrgang 2011 und jünger) sowie die 8x50 m Lagenstaffel (offen) beschließen das Schwimmfest am Nachmittag.

Allerdings muss dabei auf ein Highlight des Vorjahres verzichtet werden: „Leider hat es diesmal, aufgrund von Nachwuchs und Umzug, nicht für eine Staffel der Landkreis-Oldies gereicht“, verkündet Krecik, der selbst Teil dieser routinierten Auswahl gewesen war, die neben den teilnehmenden SV Grafing-Ebersberg, TSV Vaterstetten, ATSV Kirchseeon und TV Markt Schwaben quasi den fünften Teilnehmerverein bei den Staffelläufen gebildet hatten.

„Ein anderes Highlight ist dafür, dass Luisa Rumler an den Start gehen wird.“ Die 17-jährige Ebersbergerin, die inzwischen für SG Stadtwerke München schwimmt, feierte zuletzt bemerkenswerte Erfolge auf der großen Sportbühne. Nach ihrer Silbermedaille über die 400 m Lagen bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften räumte Rumler bei ihrer Freiwasser-Premiere ebenfalls DM-Silber über 7,5 km bei den Frauen sowie Bronze in der 3x1,25 km Mixed-Staffel ab. Vergangenes Wochenende überzeugte sie im Berliner Olympiabecken bei den Deutschen Meisterschaften mit den Platzierungen fünf (1500 m Freistil und 4x200 m Freistilstaffel) und sechs (800 m Freistil).

Ihr vormaliger Nachwuchstrainer bei ihrem Ausbildungsverein hat sich für das Wiedersehen ein internes Duell zurechtgelegt. „Ich hoffe, dass ich die 50 m Kraul immer noch schneller schwimmen kann als Luisa“, lautet Michael Kreciks Kampfansage.