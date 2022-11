Beeindruckende Rückkehr: „Remastered“ holt den DM-Titel zurück

Von: Olaf Heid

Jubelten in Bochum: Anzings Tänzer mit (obere Reihe, v.l.) Dennis Röcker, Richard Barz, Patrick Tafferner, Laurin Krenz, Jonas Keil, Marvin Keil, Johannes Fischer, (Mitte) die Trainer Robert Obermeier, Tini Jana-Obermeier, Franz Jehl sowie (vorne) Helena Schimpf, Michelle Kannenberg, Sonja Obermeier, Emely Weseloh, Finja Davids und Lea Halik. © verein

Die neu zusammengelegte Master-Formation „Remastered“ der SVA-Rock’n’Roll-Tänzer hat sich im RuhrCongress in Bochum die Deutsche Meisterschaft gesichert.

Anzing – Der Titel ist zurück in Anzing. Die neu zusammengelegte Master-Formation „Remastered“ der SVA-Rock’n’Roll-Tänzer hat sich im RuhrCongress in Bochum die Deutsche Meisterschaft gesichert.

2019 hatte zuletzt mit dem „Rockers Club“ eine Anzinger Formation ganz oben auf dem DM-Stockerl gestanden. 2020 gab es Corona bedingt keine Meisterschaft, im Vorjahr hatte sich ein Team aus Flensburg in Abwesenheit der Anzinger Tänzer Platz eins gesichert. Nun holte die neu formierte Gruppe des SVA die Trophäe in den Landkreis Ebersberg zurück.

Thema „Heaven or Hell“

Wie berichtet, hatten das DreamTeam und der Rockers Club nach der langen Corona-Zeit aufgrund ausgedünnter Reihen fusioniert und vor drei Monaten „Remastered“ gebildet. „Das waren zwei Teams mit je drei oder vier Paaren. Wir wollen aber auf längere Sicht wieder international angreifen“, erläuterte Patrick Tafferner aus dem SVA-Trainerteam, zu dem noch Tini Jana-Obermeier, Robert Obermeier und Laurin Krenz gehören. Mit sechs Paaren gelang nun der Neustart bei der Rückkehr auf die nationale Bühne in Bochum.

Drei komplette Auftritte legte die Anzinger Masterformation mit akrobatischen Elementen zum Thema „Heaven or Hell“ aufs Parkett. Nach Stellprobe und Endrunde lieferten die Tänzerinnen und Tänzer auch im Finale eine souveräne Leistung mit 72,30 Punkten ab. Das war der Titel.

Nächster Auftritt: Metzger-Ball in Hof

Nach einer einwöchigen Trainingspause steigen die SVA-Champions wieder ins Training ein, Ende Januar steht als nächstes der Metzger-Ball in Hof an. Weitere Auftritte werden folgen. In 2023 soll bei der DM, erneut in Bochum, auf alle Fälle der Titel verteidigt werden. Die Weltmeisterschaft hat man auch schon ins Visier genommen – heuer reichte es aufgrund der zu kurzen Vorbereitungszeit nach dem Re-Start nicht zur Teilnahme. „Wir haben darauf verzichtet und uns auf die DM konzentriert“, erläuterte Tafferner. Der Erfolg gab den Anzingern Recht.

Auf der Heimfahrt im Doppeldecker-Bus wurde ausgiebig gefeiert. Gemeinsam mit den anderen SVA-Formationen, die vorort starke Auftritte ablieferten. Die „Skyrocker“, die jüngste Show-Formation, legte mit ihrem Thema „Hannah Montana“ einen souveränen Auftritt hin (18.). Die zehn Mädchen verzauberten Fans wie Eltern und bewiesen, „dass Anzing die Corona-Krise gut überstanden hat und mit einer sehr jungen Mannschaft langfristig in die Zukunft plant“, erläuterte Rock’n’Roll-Abteilungsleiterin Anna Spies.

Glonner kommen in Zwischenrunde

Die „MG-Girls“, acht Glonner Mädels, die schon seit drei Jahren zur Sparte gehören, schafften über eine emotionale Vorstellung mit dem Thema „Devils“ den Sprung in die Zwischenrunde der Show-Formationen. In dem umkämpften, 18-köpfigen Feld war Rang 14 der Beweis für eine tolle Leistung. Die Ladyformationen „Rock Rebels“ (Thema: Piraten) und „Twickers“, welche die Geschichte der drei bekanntesten griechischen Götter Zeus, Poseidon und Hades tanzten, überzeugten auf den Rängen acht und sechs.

