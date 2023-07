Steinsee-Triathlon: Risikomanagement auf dem Rad

Von: Julian Betzl

Teilen

Spannung und Steuergeschick in den seifigen Kurven bekamen die Streckengäste hier vom späteren Gesamtsieger aus Zorneding, dem 27-jährigen Simon Piwowarsky, geboten und demonstriert. © PETER KEES

Für die DAV-Sektion Zorneding war der Alpenvereinstriathlon rund um den Steinsee einmal mehr ein voller Erfolg. Lokalmatador Simon Piwowarsky triumphierte trotz leicht angezogener Radbremse bei seinem Heimrennen.

Zorneding – Ein kalter Regenschauer begrüßte die insgesamt 93 Teilnehmer des Steinsee-Triathlons am frühen Samstagmorgen. Entsprechend groß waren anfangs die Bedenken bei Elke Piwowarsky, die den familiären Alpenvereinstriathlon der Sektion Zorneding in seiner nunmehr 36. Auflage als Vorsitzende einmal mehr hauptverantwortlich mitorganisiert hat: „Mindestens fünfmal haben wir in der Wettkampfbesprechung darauf hingewiesen, dass die Zeit egal ist und die Sportler lieber gut bei den Abfahrten auf der Radstrecke aufpassen sollen.“

Besonders rund um den Steinsee-Berg, bei dem sich für gewöhnlich „auf der Anfahrt die Spreu vom Weizen trennt“, konnten besonders mutige Radfahrer diesmal bei der etwa einen Kilometer langen Abfahrt mit hoher Risikobereitschaft einige Plätze im Klassement gutmachen. So meinte auch der spätere Gesamtsieger Simon Piwowarsky hinterher, dass er noch schneller gewesen wäre, hätte er bei der Abfahrt „Vollgas“ gegeben.

Aber auch mit bedachtem Risikomanagement konnte sich der 27-jährige Lokalmatador aus Zorneding sowohl in der Herren Rennklasse als auch in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 01:17:05 Stunde zum Tagessieger krönen. Dabei profitierte er jedoch auch davon, dass sein Dauerkonkurrent und Vorjahressieger, Martin Janousek, trotz Anmeldung überraschend nicht um 8.30 Uhr zum Startschuss an der Schwimmstrecke im Moosacher Bad auftauchte.

93 Starter, 60 Helfer, zwei Abbrüche und eine Schürfwunde

Der Regenschauer hatte bereits nachgelassen, als sich die Triathleten auf die 600 Meter lange Schwimmstrecke in Richtung Familienbad Steinsee aufmachten. Dort erfolgte in der grasigen Wechselzone der Umstieg aufs Rad. „Trotz der nassen Strecke sind einige Rennradanfänger vom Touren- aufs Rennrad umgestiegen“, freute sich Elke Piwowarsky aber besonders darüber, dass sich auch einige Familien heuer außerhalb der Teamwertung trauten, gegeneinander in der Einzelwertung anzutreten. „Das war schon schön zu sehen, wie sich die Familien dann später im Ziel um den Hals gefallen sind“, wollte Piwowarsky besonders die Performance des „sehr sympathischen“ Familientrios Maierhofer hervorheben.

Sohn Keno Maierhofer trumpfte mit einer bemerkenswerten Zeit von 1:20:20 als schnellster Gast-Teilnehmer und Gesamt-Vierter derart auf, dass er nach dem Rennen prompt von Simon Piwowarsky und seinen Teamkollegen der neu gegründeten Triathlon-Landesligamannschaft vom ATSV Kirchseeon angesprochen wurde, um ihn quasi vom Fleck weg für die neue Saison zu verpflichten.

Obwohl das ATSV-Quintett bereits am Sonntag den nächsten Liga-Wettbewerb absolvierte (Bericht folgt), wollten sie sich bei ihrem Heimrennen natürlich keine Blöße geben. Nach den 30 teils rutschigen Radkilometern sowie sechs Kilometern auf der Laufstrecke, kamen hinter Piwowarsky die Teamkameraden Simon Müller (01:18:15) und Florian Herold (01:20:03) in Zorneding ins Ziel. Kilian Möchel landete auf Rang acht (01:22:49).

Schnellste Frau unter den Gästen war Claudia Bartmann (01:36:08) vor Veronika Gentz (01:44:26) und Elisabeth Bauta (01:47:29). In der Damen Rennklasse triumphierte Jana Kehl (01:38:29) vor Hannah Schneiders (01:38:31) und Leonie Schäfer (01:49:26). Zum Mannschaftssieger wurde der TSV Hohenbrunn Männer gekürt (01:20:50).

Schön zu sehen, wie sich die Familien später im Ziel um den Hals gefallen sind.

Nachdem bis auf zwei vorzeitige Abbrecher alle Teilnehmer sicher und gesund ins Ziel gekommen waren, wollte sich Sektions-Pressereferent Detlef Rieger zunächst bei den 60 freiwilligen Helferinnen und Helfern aus dem Vereinskreis und vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) bedanken, die beim Streckenaufbau, der Streckensicherung und vielen weiteren Organisationsbereichen unverzichtbar seien. „Personell ist das immer knapp auf Kante genäht. Aber die Helfer haben dazu beigetragen, dass der Triathlon mal wieder ein großer Erfolg bei gelöster Stimmung und in toller Atmosphäre geworden ist“, lobte Detlef Rieger. Einer weiteren Ausgabe im nächsten Jahr stehe eigentlich nichts im Wege.

Vom besonderen Veranstaltungs-Flair scheint auch die Triathlon-Prominenz Wind bekommen zu haben. So beobachtete WM- und Ironman-Teilnehmer Florian Greckl aus Haag aufmerksam als Zuschauer das Geschehen und blieb auch beim (dann sonnigen) Sommerfest der DAV-Sektion am Nachmittag noch länger sitzen. „Florian ist letzte Woche in Roth 09:20 Stunden gelaufen“, wusste Elke Piwowarsky wie aus der Pistole geschossen. „Er hat in Zorneding 2006 gewonnen und seine 1:14:14 sind bis heute der Streckenrekord.“

Alle Ergebnisse zum diesjährigen Steinsee-Triathlon und aus den Vorjahren fauf der Vereinshomepage unter www.alpenverein-zorneding.de

Startschuss am Steinsee: 93 Triathleten kraulten am frühen Samstagmorgen die 600 Meter vom Moosacher Bad aus in Richtung erster Wechselzone. © PETER KEES

Das Siegertrio vom ATSV KIrchseeon: (v.l.) Simon Müller (2.), Simon Piwowarsky (1.) und Florian Herold (3.). © Verein