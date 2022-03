Gegen den Letzten der Bayernliga müssen die Löwen punkten

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Alles andere als ein Sieg zählt für die Anzinger Handballer am Sonntag nicht. Entsprechend energisch müssen Florim Hoxha (M.) und Co zur Sache gehen. © stefan rossmann

Keine leichte Aufgabe, aber dennoch ein Muss. Der SV Anzing erwartet den Träger der Roten Laterne zum Bayernliga-Duell. Für die Mannschaft von Hubert Müller wäre alles andere als ein Sieg über den ASV Cham eine herbe Enttäuschung.

Anzing – In ihrem letzten Heimspiel der regulären Saison in der Bayernliga Süd-Ost können die Handballer des SV Anzing den Einzug in die Aufstiegsrunde so gut wie perfekt machen. Voraussetzung hierfür ist ein Sieg zur ungewohnten Zeit am Sonntag um 16.30 Uhr gegen den ASV Cham. Sollte den Löwen dies gelingen, dann könnten sie in den verbleibenden drei Spielen zwar theoretisch noch auf Rang vier abrutschen. Praktisch jedoch wäre das so wahrscheinlich wie Schneefall im Juli.

„Das ist ein Schlüsselspiel“, sagt SVA-Trainer Hubert Müller. „Wir können einen großen Schritt in Richtung Playoffs machen.“ Können? Oder müssen? „Der Tabellenführer spielt gegen den Tabellenletzten – und das in eigener Halle“, sagt der Coach. „Da brauchen wir nicht herumreden, wer Favorit ist.“ Tatsächlich spricht auf dem Papier alles für die Anzinger: Sie haben noch kein Spiel verloren, Cham noch keines gewonnen. Während die Löwen die ligaweit beste Deckung stellen, hat bislang keine Mannschaft weniger Tore pro Partie erzielt als die Oberpfälzer – einerseits.

Andererseits ist es ausgerechnet das Kellerkind gewesen, das dem SVA am ersten Spieltag einen seiner zwei Punktverluste in dieser Saison beigebracht hat – den zweiten gab es zuletzt beim 21:21 im Derby gegen HT München. Entsprechend sollten die Löwen gewarnt sein. „Wir dürfen Cham auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, mahnt Müller, der die Anzinger zusammen mit Kay Hoffmann trainiert.

Zumal in Zeiten steigender Corona-Zahlen und Rekordwerten bei den Neuinfektionen bis zum Aufwärmen ungewiss sein wird, wer auf beiden Seiten auflaufen kann. „Wir schwitzen immer von Tag zu Tag“, sagt Müller. „Das ist ein Glücksspiel.“

Sicher fehlen wird am Sonntag Marinus Limbrunner, was eine herbe Schwächung sowohl für die Offensive als auch für die Deckung des SVA bedeutet. Abgesehen vom Kapitän sollten aber alle Spieler an Bord sein, hofft Müller. Wie bei den jüngsten Heimspielen darf die Halle wieder zur Hälfte besetzt werden. Sprich: Es stehen circa 200 Plätze zur Verfügung. Da es diesmal kein Derby ist und der Tabellenletzte anreist, rechnet der Trainer damit, dass sogar noch Tickets an der Abendkasse erhältlich sein werden.