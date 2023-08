Bundesliga-Rückkehr mit Anlaufschwierigkeiten

Von: Julian Betzl

Das Grafinger Bundesliga-Team 2023/24: (hinten, v.l.) Mentaltrainer Marcus Kerti, Valentin Schneckenburger, Jannik Birkholz, Janik Sambale, Niklas Trogisch, Headcoach Heiko Roth; (vorne, v.l.) Teammanager Johannes Oswald, Moritz Schnödt, Paul Koch, Korbinian Hess, Adrian Gegenfurtner, Philipp Küchenhoff, Daniel Vogt und Luis Grossmann. © Artist S.ROSSMANN

Aufsteiger TSV Grafing stimmt sich am Samstag mit einem öffentlichen Training gemeinsam mit allen Unterstützern auf die Rückkehr in die 2. Volleyball Bundesliga ein.

Grafing – Nach nur einem Jahr in der Drittklassigkeit sind die Volleyballherren des TSV Grafing sozusagen in ihrem natürlichen Habitat zurück. Mit einem öffentlichen Training starten die Bärenstädter am Samstag um 15.30 Uhr offiziell in die Hallen-Vorbereitung auf die 2. Bundesliga – müssen zuvor aber ihre Übungsleiter-Talente unter Beweis stellen. Die Jahnsporthalle ist nämlich bereits ab 13 Uhr für alle Spartenmitglieder, Fans und Helfer geöffnet, die zwei Stunden lang die Möglichkeit haben, von den Grafinger Bundesligaspielern in diversen Übungsformen trainiert zu werden.

„Als kleines Dankeschön für die Hilfe und Einstimmung auf die neue Saison“, erklärt Teammanager Johannes Oswald. Nach dem Training der ersten Mannschaft stärken sich Team und Helfer ab 18 Uhr bei einer Führung durch den Wildbräu mit einer Brotzeit und Bierprobe. „Dabei sind auch neue Freiwillige herzlich willkommen, die uns erstmals ab der neuen Saison als unterstützen wollen. Wir finden für jeden was“, sagt Oswald, der in seine elfte Saison als TSV-Verantwortlicher geht.

Spieler trainieren TSV-Mitglieder, Fans und Helfer

Für die Rückkehr in die höchste deutsche Amateurklasse wurde der Kern des jungen, eingespielte Aufstiegsteams um Philipp Küchenhoff, Florian Drescher, Korbinian Hess, Jannik Birkholz, Adrian Nachtwey, Adrian Gegenfurtner und Moritz Schnödt durch gezielte Neuzugänge verstärkt.

So hatte sich der Diagonalspieler und zwei Meter große Linkshänder Luis Grossmann bei den Duellen gegen Regensburg in den Grafinger Fokus gespielt und trägt nun den Bären auf der Brust. Mit Niklas Trogisch kommt ein Zweitliga-erfahrener Zuspieler mit Leaderqualität vom ASV Dachau. Und die frischgebackenen Deutschen U20-Meister Valentin Schneckenburger (Mittelblock) sowie Janik Sambale (Annahmeaußen) rücken aus der Jugendmannschaft ins Bundesligateam auf.

Auf zwei bekannte Gesichter freuen sich alle TSV-Fans: Routinier und Urgestein Christian Seitz spielt seit 23 Jahren für Grafing und wird seine Schuhe als Unterstützung noch ein weiteres Spieljahr schnüren. Youngster Paul Koch musste nach dem Abstieg zwar zurück zum VCO München, jetzt ist das Abitur aber in der Tasche und er kann wieder für eine sichere Grafinger Annahme sorgen.

Ein besonderes Spielrecht genießt Jung-Nationalspieler Tristan Mohr. Durch seinen Bundeskaderstatus kann er sowohl in der Regionalliga, als auch in der Bundesliga für Grafing auflaufen.

Neue Gesichter auch im Team hinter dem Bundesliga-Team

„Der Kader steht, die Jungs trainieren, wenn auch nicht vollzählig, seit Mai schon im athletischen Bereich und die Teilnehmerzahlen werden immer besser“, hält Oswald nurmehr nach einem Mittelblocker Ausschau. Sollte sich an der Mannschaftszusammenstellung nichts mehr ändern, wäre der Grafinger Durchschnittsspieler übrigens aus dem Jahrgang 2000 und 1,92 Meter groß.

Headcoach Heiko Roth bleibt als erfahrene Anführer des junge Teams an Bord und bekommt Verstärkung im Funktionsteam. Neu dabei sind Teamarzt Roman Fritschle von der „Orthopädie Grafing“, sowie Athletiktrainer Karl Schmitt und sein Team vom „Bodyinvestment Campus“.

Mentalcoach Marcus Kerti sowie die Physiotherapeuten Susanne Kuprat und Lukas Broghammer freuen sich als bewährte Kräfte auf die neue Saison. Im Bereich Scouting und Videoanalyse verstärken mit Kaityn Schumann und Frederik Jost zwei Neue das Team hinter dem Team.

Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, aber mit nur acht Spielern kann man eben nicht komplex trainieren oder sich optimal als Mannschaft zusammenfinden.

Da der Fokus weiterhin auf der Ausbildung junger Eigengewächse liege, betont Teammanager Oswald wiederholt die wichtige Rolle der Regionalligamannschaft um den neuen Spielertrainer Daniel Vogt: „Einige Drittligaspieler der vergangenen Saison übernehmen dort Verantwortung und wollen sich für die Bundesliga empfehlen. Mit Heiko und Daniel haben wir zwei ausgebildete und zusammenarbeitende A-Trainer, denen die Entwicklung der Spieler am Herzen liegt.“ Das soll sich auch an den künftig kombinierten Heimspieltagen zeigen.

„Ich denke, wir haben uns insgesamt nicht so schlecht verstärkt“, zeigt sich Trainer Heiko Roth mit dem bisherigen Vorbereitungsverlauf tendenziell aber unzufrieden. Aktuell fallen Moritz Schnödt nach Mandel-Operation und Paul Koch (im Training umgeknickt) verletzt aus, vier Beachvolleyballer sind im Sand unterwegs.

“Für die Verletzungen kann keiner was und mit den Beachern war ja alles vorher so abgesprochen. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen“, betont Roth, „aber mit nur acht Spielern kann man eben nicht komplex trainieren oder sich optimal als Mannschaft zusammenfinden.“ Umso mehr Arbeit wartet auf Roths Team noch vor dem Ligaauftakt am Sonntag, 17. September (15.30 Uhr) zuhause gegen Delitzsch.