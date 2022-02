Luftpistole: Zeit der Entscheidungen

Finger am Abzug. In der am Donnerstag zu absolvierenden zehnten und letzten Runde werden bei den Luftpistolen-Schützen die letzten Entscheidungen um Auf- und Abstieg in der Gaurunde fallen. © Stefan Rossmann

Das Finale in den Rundenwettkämpfen der Luftpistolen-Schützen im Landkreis Ebersberg steht bevor. Es geht um die letzten Entscheidungen.

Landkreis Ebersberg – Mit einem 1429:1361-Sieg besiegelte die SG 1809 Grafing nicht nur endgültig die diesjährige Luftpistolen-Gauoberligameisterschaft, die Bärenstädter schickten mit diesem Ergebnis auch die gastgebenden Adlerhorstschützen aus

Gauoberliga

Oberelkofen zurück in die Gauliga. Ein Absteiger steht also bereits fest. Ob die ZSG Forstinning oder Diana Lorenzenberg ebenfalls den bitteren Weg gehen müssen, ist noch komplett offen. Während die ZSG mit personeller Minimalbesetzung gegen die SG Tulling klar den Kürzeren zog (1337:1411), stand Lorenzenberg gegen eine massiv auftrumpfende Parsdorfer Reserve (1344:1449) auf verlorenem Posten. In der letzten Runde hat die ZSG mit Ober-elkofen den vermeintlich leichteren Gegner, aber Diana könnte auch gegen Tulling gewinnen, wenn alles optimal läuft.

Gauliga 1

Zumindest mit dem Mannschaftsergebnis von 1393 Ringen waren sich der Spitzenreiter der Gauliga 1, die SG 1860 Hohenlinden, sowie der Verfolger aus Zorneding diesmal einig. Während die Edelweißschützen gegen das in der Rückrunde aussetzende Ottersberger LP-Quartett keinen Gegner antrafen, bezwangen die Sechzger die Parsdorfer Dritte (1325). Das höchste Resultat des Gauliga-Wettkampftages meldete aber die Poinger Zweite. Gegen Feuer Markt Schwaben gelang der Hubertusreserve ein 1419:1360-Erfolg.

Gauliga 2

Einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machten die Elkofener Burgschützen in der Gauliga 2. Ein 1352:1338-Erfolg über Sebastiani Ebersberg stabilisierte den Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Glonner Reserve, die zeitgleich bei Edelweiß Kirchseeon II mit 1355:1390 Ringen die Zähler einfuhr und die Titelentscheidung vertagte. Gut drauf waren auch die Adler aus Kirchseeon, die den letzten Gegner der Elkofener, die SG Bruckhof, mit 1375:1232 besiegten.

A-Klasse 1

Nur noch sehr theoretisch kann Hubertus Eglharting auf dem Weg zum Titelgewinn in der A-Klasse 1 gebremst werden, auch wenn der Vorsprung derzeit nur zwei Punkte beträgt. Nach einem 1339:1312-Erfolg über Hohenlinden II bleibt die Konkurrenz aus Ingelsberg weiter auf Schlagdistanz. Erst der zehnte und letzte Wettkampftag, der am heutigen Donnerstag absolviert wird, wird den Meister küren. Die Ingoltreserve zielte gegen Adler Kirchseeon II (1344:1251) etwas besser als der Tabellenführer. Die Grafinger Reserve nahm Lorenzenberg II exakt 100 Ringe ab; das 1341:1241 gegen den Vorletzten der Tabelle hält die Abstiegsfrage weiter spannend.

A-Klasse 2

Zuletzt wurde die SG Berganger Rohrsdorf in der A-Klasse 2 immer besser, und auch gegen Königseiche Moosach lief es ordentlich. Die 1362 Ringe reichten aber nicht gegen den feststehenden Aufsteiger, das Königseiche-Quartett ließ 1393 Ringe anschreiben. Tulling II unterlag der zweiten Mannschaft von Hubertus Eglharting; beim 1278:1337 im Mittelfeld ging es um die goldene Ananas.

Weil Grafing seine dritte Mannschaft abmeldete, hatte Egmating keinen Gegner, trat dann aber auch selbst nicht an.

Die B-Klasse hatte noch einmal das Freilos.