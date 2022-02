Die Saison 2021/22 ist bereits Geschichte

Von: Olaf Heid

Teilen

Anton Fuchs Der Vorsitzende erhielt Rückendeckung der Vereine. kn Auch wenn es ein wenig weh tut. Kegeln ist zwar schön, aber eben nicht Alles. Anton Fuchs, der Vorsitzende der Kreisrunde Ebersberg/Erding, über das vorzeitige Saisonende der Meisterschaftsrunde. © Verein

Die Kegel bleiben weiter unberührt stehen. Wie Anton Fuchs, der Vorsitzende der Kegelkreisrunde Ebersberg/Erding (KKR) mit Bedauern mitteilte, wird die Meisterschaftsrunde der Saison 2021/22 nicht mehr fortgeführt.

Landkreis – „Nach einer Umfrage bei den Mitgliedsvereinen und in Abstimmung mit dem Verbandsausschuss wird hiermit die Meisterschaftsrunde der laufenden Saison beendet. Es gibt keine Abschlusswertung“, teilte der Eichenrieder via Internetseite der KKR mit. „Vorerst offen lassen wir die Fortführung der Pokalrunde und die Durchführung einer Einzelmeisterschaft.“ Über mögliche Änderungen werde man die Kegelfreunde auf dem Laufenden halten, versprach der 68-Jährige.

Zwar sei die bisher Ende November abgebrochene Runde aus seiner Sicht theoretisch ab 7. März wieder fortführbar gewesen, doch letztlich der Schritt zur endgültigen Absage unvermeidlich, wie der Vorsitzende erläuterte: „Wenn wir jetzt mit Gewalt die Runde fortsetzen, kommen wir in den Juni hinein und da beginnt ja schon die Planung für die neue Saison. Und das Damokles-Schwert von erneuten Einschränkungen bleibt immer über uns hängen. Hinzu kommt natürlich auch noch das weiterhin bestehende gesundheitliche Risiko und die Wahrscheinlichkeit, dass der faire sportliche Wettkampf auf der Strecke bleibt.“

Der Eichenrieder traut der Entwicklung der Pandemie nicht so ganz. Zwar spreche, trotz der nun seit kurzem gültigen 3G-Regelung in Gaststätten (2G in Sportstätten), in Bayern alles für Erleichterungen ab Mitte März, meinte Fuchs, „aber immer vorausgesetzt, es bleibt bei der aktuellen Entwicklung“. Denn in den Ländern, in denen es schon seit einiger Zeit Erleichterungen gäbe, gehe es schon wieder „abwärts“. Darum mag der KKR-Chef „noch nicht so richtig daran glauben, dass es jetzt vorbei ist“. Er denke, es gehe vielen der Keglern genauso.

Vor dem verkündeten Saison-Aus der Runde hatte Anton Fuchs eine Rundmail verschickt, in der er den Sportlern und 25 Vereinen die Lage schilderte. Acht Rückmeldungen und viel Rückendeckung erhielt der Verbandsausschuss: „Nahezu alle teilen mein Bauchgefühl und sind für einen Abbruch“, betonte Fuchs.

Eine der Reaktionen auf den Brief lautete, „dass eine Weiterführung der angebrochenen Saison nicht viel Sinn macht und auch nicht mehr motiviert“. Darum lieber auf die neue Runde 2022/23 einstimmen. „Und ohne Zuschauer macht es auch keinen großen Spaß“, ergänzte ein anderer Verein. Ein weiterer wies auf das hohe Durchschnittsalter der Kegler und das zu hohe Risiko hin.

Derart bekräftigt folgte nun das offizielle Ende der Saison 2021/22. Seit zwei Jahren leide man nun unter der Corona-Pandemie und ihren Folgen, betonte Fuchs. „Der sportliche Vergleich bleibt auf der Strecke.“ In der Spielzeit 2019/20 habe man nur einen Spieltag kippen müssen, listete er auf. In der Saison darauf komplett ausgesetzt, und heuer im Herbst acht Spieltage abhalten können.

Kleiner Nebeneffekt der Absage: „Wir kollidieren damit auch nicht mehr mit der Oberbayerischen Meisterschaft, die jetzt für den Zeitraum 26. April bis 15. Mai ausgeschrieben ist“, ergänzte der KKR-Vorsitzende. Die Einzelmeisterschaften, traditionell im April, und Pokalrunde (hier sind bislang nur drei Vorrundenspiele absolviert) bleiben dazu noch im Stand-by-Modus. „Im März werden wir noch einmal darüber beraten.“

Letztlich war sich Anton Fuchs sicher, dass die Kegelrunden-Familie in Ebersberg und Erding Verständnis für diesen Schritt habe, „auch wenn es ein wenig weh tut. Kegeln ist zwar schön, aber eben nicht Alles.“