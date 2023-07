Baldham Boars: „Saison auf keinen Fall abgehakt!“

Von: Julian Betzl

Auf Vollkontaktsuche: Baldhams Spielertrainer Lucas Traut (links) bekommt bei diesem Schlagversuch gegen Fürths Werfer zwar einen Hauch von Holz an den Ball, doch für einen satten Treffer ins Spielfeld reicht‘s nicht. Eine Art Symbolbild für die Formkurve der Boars. © peter kees

Baldham Boars kommen in der 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost im Heimspiel gegen Fürth Pirates nicht über fünften Split in Serie hinaus.

Baldham – Wenngleich es Lucas Traut schwerfällt, es zuzugeben: das bestimmende Gefühl für den bisherigen Saisonverlauf „ist enttäuschend“. So gut wie keiner der bislang neun Doppelspieltage in der 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost verlief für den Headcoach und seine Baldham Boars nach (Match-) Plan. Schon gar nicht der Heimspieltag am Samstag gegen die Fürth Pirates, wo man den fünften Split in Serie verbuchte.

Die 3:7-Pleite im ersten Match gegen eines der Kellerkinder der Liga konnte Traut nicht auf „irgendwelche blöden Schiedsrichterentscheidungen“ oder sonstige externe Faktoren abwälzen. „Fürth war einfach besser als wir“, so Trauts bitteres Eingeständnis. Standen nach drei Innings ausschließlich Nullen auf der Anzeigetafel im Ballpark an der B304, bekamen die Boars-Schlagmänner im vierten Spielabschnitt massive Probleme mit den ungewohnt langsamen Würfen des Fürther Pitchers.

„Wir haben es einfach nicht geschafft, uns darauf einzustellen. Spätestens nach dem zweiten Schlagversuch muss man im Kopf eigentlich umschalten und etwas anders machen. Dieses Adjustment kam bei uns aber viel zu spät“, analysierte Traut den folgenschweren 0:4-Rückstand. Zwar brachten John Fürböck und Dominik Reyes im sechsten Inning nacheinander zusammen drei Läufer ins Ziel und verkürzten damit vor dem Schlussabschnitt auf 3:4. Doch bereits zwei der ersten drei Fürther Hitter konnten dort Punkterfolge für die Gäste erzielen, während die Boars-Offense blass blieb.

Fünf Splits an neun Spieltagen: Boars-Runde bleibt durchwachsen

Nach der Pause erwiesen sich die Platzherren deutlich treffsicherer und konnten in jedem der ersten fünf Innings anschreiben. „Zwar hat uns Fürth auch mit elf Errors in der Defensive ausgeholfen. Aber wir haben dann auch unsere Runner öfter auf die zweite und dritte Base gebracht“, lobte Lucas Traut die Leistungssteigerung seines Teams. Brian Fürböck, der erstmals in dieser Saison als Starting Pitcher für die Boars auf dem Mound Position bezog, feuerte den Fürther Battern seine Fastballs mit viel Zug um die Ohren. Dennoch gelang es den Gästen nach drei Innings noch in der Verlosung um den zweiten Sieg zu sein – 9:7.

Ein 5:0-Erfolg im vierten Inning sorgte jedoch für die Vorentscheidung zugunsten der Boars, die letztlich mit einem 15:7-Erfolgserlebnis und einem blauen Auge aus der Nummer kamen. Schließlich hatte Traut im Vorfeld der Partie vermutet, dass man bei einem Punktverlust die Playoff-Hoffnungen wohl begraben müsste.

Aktuell stehen die Boars auf Rang vier und wären damit in der Aufstiegsrunde dabei. Nur hat Traut eben das schwierige Restprogramm gegen die Verfolger München Caribes (Samstag, 12 Uhr in Baldham) sowie das Gastspiel bei Spitzenreiter Gauting (15. Juli) im Blick. „Wenn wir so weiterspielen, bekommen wir vielleicht noch zwei Losses dazu und stehen dann, abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz womöglich schlechter da.“

Unabhängig davon, ob die Boars am Ende der regulären Spielzeit unter den Top-Vier abschließen können, fällt Trauts Bestandsaufnahme seines ersten Trainerjahres durchwachsen aus: „Ich sehe nicht wirklich Entwicklungssprünge. Nur Brian (Fürböck, d. Red.) hat sich als zweitbester Schlagmann der Liga unglaublich gesteigert. Ansonsten haben wir uns seit Saisonbeginn nicht viel verbessert.“

Die Team-Moral sei jedoch intakt. Siehe den jüngsten Heimspieltag. „Nach der enttäuschenden Performance im ersten Spiel haben wir den Tag mit einem rundum positiven Spiel zwei gut abgeschlossen. Die Saison haben wir auf keinen Fall schon abgehakt!“