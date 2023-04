Klostersee-U15: Saisonabschluss unterm Eiffelturm

Von: Julian Betzl

Das Motiv-Muss für ein Paris-Andenken ließen sich (v.l.) Rufus Heinrich, Konstantin Maul, Laurin Remiger, Patrick Migas, Joschi Groß, Alexander Gohmert und Vincent Sauter vor dem Eiffelturm natürlich nicht entgehen. © EHC Klostersee

U15-Nachwuchs des EHC Klostersee erreicht zweiten Platz bei internationalem Eishockey-Turnier in Paris.

Paris/Grafing – „Wir versuchen beim EHC jeder Jugendmannschaft irgendwie einen schönen Saisonabschluss zu bereiten“, erklärt Klostersees U15-Coach Martin Sauter, worauf es bei so einem gemeinsamen Abschlussevent genau ankommt: „Mal rauskommen, was anderes sehen. Dabei geht‘s auch nicht so ums Sportliche, sondern um Spielspaß und Leichtigkeit.“ Man habe sich daher ganz bewusst für ein Reiseziel entschieden, an dem bis dato noch nie die rot-weißen Dressen übers Eis geflitzt sind: Paris.

Überhaupt machte sich erstmalig in der Vereinsgeschichte des EHC ein Team nach Frankreich auf. Die Grafinger Reisegruppe, bestehend aus 23 Erwachsenen und 16 Spielerinnen und Spielern, rollte mit dem ICE über Mannheim, und schließlich mit dem TGV über Straßburg in die französische Hauptstadt, um an einem internationalen Nachwuchsturnier teilzunehmen und in der Freizeit Paris individuell zu erkunden.

„Die Anreise gestaltete sich problemlos, da unsere Eismeisterin Andrea Huttary dankenswerterweise die sperrige Ausrüstung mit einem Kleinbus nach Frankreich gebracht hat“, erzählt Sauter. Gastgeber des Turniers war der Verein Neuilly sur Marne, gelegen in einem östlichen Stadtteil von Paris, dessen Herrenmannschaft in der ersten Liga spielt.

Die zehn Teilnehmer kamen aus Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland und Tschechien. Genau habe man es natürlich vorher nicht gewusst, erklärt Martin Sauter, aber schon damit gerechnet, dass die sportlicher Herausforderung, mit Ausnahme des tschechischen Vertreters aus Karlin, für die Grafinger Talente überschaubar werden würde.

Gespielt wurde an den ersten beiden Tagen eine Qualifikationsrunde in zwei Fünfergruppen, die der EHC Klostersee mit Siegen gegen Evry/Viry (5:0), Haskey (15:0), Neuilly sur Marne (2:0) und HIJS Hockey (4:0) ohne ein einziges Gegentor abschloss.

Am dritten Turniertag standen die Grafinger im Halbfinale dem zweiten deutschen Vertreter, TuS Geretsried, gegenüber. Auch diese dreimal 15 Minuten Spielzeit konnte die EHC-U15 dominieren und klar mit 6:0 Toren für sich entscheiden.

Im Finale entwickelte sich gegen den SC Karlin, ein „für diese Altersklasse hochklassiges Spiel auf Augenhöhe“, wie der EHC-Coach fand. Allerdings wechselte das Momentum nach der verdienten 1:0-Führung durch Vincent Sauter im zweiten Durchgang die Seiten. So vergaben die Rot-Weißen durch Patrick Migas mehrere gute Chancen, ihre Führung auszubauen, was die Tschechen wiederum bestraften. „Da hatten wir leider kein Scheibenglück und dann dreht so ein Spiel leider auch mal“, analysierte Sauter den 1:2-Rückstand zu Beginn des letzten Spielabschnitts.

Zwar erspielte sich sein Team wieder ein leichtes Übergewicht, aber die jungen Schiedsrichter hätten den glasklaren Ausgleich leider übersehen. „Das haben auch die fairen Gegner nach dem Spiel zugegeben“, wollte sich das EHC-Team aber nicht allzu lange über die 1:2-Finalniederlage ärgern. „Wir sind sehr stolz auf die Jungs und Mädels, die sicherlich ihren Weg machen werden“, sagt Sauter. Es wäre für ihn keine Überraschung, wenn der eine oder andere aus der Paris-Reisegruppe in ein paar Jahren in der Klosterseer Ersten auf dem Eis stünde.

Abschlusstabelle

1. SC Karlin (Tschechien)

2. EHC Klostersee

3. TUS Geretsried

4. Neuilly sur Marne (Frankreich)

5. ACBB/Neudon (Frankreich)

6. Evry/Viry (Frankreich)

7. Corbevoie (Frankreich)

8. HIJS Hockey (Niederlande)

9. Championy (Frankreich)

10. Haskey (Belgien)

Die ersten Reaktionen auf Platz zwei fielen in Reihen der U15 des EHC Klostersee unterschiedlich aus (hinten, v.l.): Konstantin Maul, Laurin Remiger, Rufus Heinrich, Franziska Sigl, Xaver Grüner, Pavel Nikolaiev, Kilian Wollherr, Vincent Sauter; (vorne, v.l.) Moritz Hecker (Torwart), Patrick Migas, Tizian Eitz, Joschi Groß, Alexander Gohmert, Max Mentz, Dave Dützka (Torwart). Nicht im Bild sind die EHC-Trainer Yuri Tsurenkov und Martin Sauter sowie Mannschaftsführerin Kati Groß. © verein