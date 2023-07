TC Topspin: Saisonziel dank Toptrainer weit übertroffen

Teilen

Stolz auf den Erfolg sind die Tennisdamen 40 des TC Topspin (v.l.): Astrid Quattrer, Michaela Straßmair, Karin Mühlbauer, Alja Genscher, Susanne Kiermeier und Elke Baurschmid. Im Bild fehlen Isabel Kerscher und Bärbel Settele. © Verein

Tennis-Damen 40 des TC Topspin liefern bemerkenswerte Landesliga-Premiere ab.

Ebersberg/Grafing – Vor dieser Freiluft-Saison hatten sich die Damen 40 des TC Topspin ganz klar den Klassenerhalt in der Tennis-Landesliga 2 als Ziel gesteckt. Mit dem neuem TCT-Trainer Peter Spang, ein ehemaliger ATP-Ranglistenspieler, sollte diese Premiere gelingen. Denn es wurden nicht nur Technik, sondern in erster Linie taktische Schachzüge trainiert. Und diese stachen.

Als sehr homogenes und in der Breite gut aufgestelltes Frauen-Team konnte im Mai der Startschuss für die Sommersaison fallen. Das Team um Mannschaftsführerin Isabel Kerscher musste zwar gleich direkt am ersten Spieltag eine 3:6-Niederlage gegen den TC Raschke Taufkirchen einstecken. Nur zwei Einzel und ein Doppel konnte man für sich entscheiden. Doch nach den ersten beiden Auswärtssiegen beim SV Seeon (6:3) und Weißblau Allianz München (7:2) war den motivierten Tennisseniorinnen klar, dass sie ihr Ziel in dieser hohen, überregionalen Liga, den Klassenerhalt, erreichen können. Auch wenn es nicht für einen Sieg gegen den Spitzenreiter TC Harlaching München (2:7) reichte, konnten sich die Topspin-Ladys noch über einen 6:3-Sieg gegen den TC Neukeferloh freuen.

Nicht nur die sommerlichen Temperaturen ließen die Damen 40 am finalen Landesliga-Spieltag auf der Anlage des TC Ebersberg lachen, sondern auch der 7:2-Sieg gegen den SV Arget. Damit schoben sie sich in der Tabelle noch an den Gästen vorbei und schlossen die Sommerrunde mit einem beachtlichen dritten Platz ab. Ein toller Abschluss einer bemerkenswerten Premierensaison der Topspin-Ladys. ola