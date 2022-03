Handball: Vaterstettener Duo erwischt Sahnetag

Von: Olaf Heid

Gute Pässe, drei Tore gelangen Kristin Wimmer (TSVV). sro © Foto: Stefan Rossmann

Eine Woche nach dem ersten Aufeinandertreffen in der Landesliga Süd haben die Vaterstettener Handballerinnen auch in ihrem Heimspiel gegen den PSV München die Oberhand behalten. In der Halle des Humboldt-Gymnasiums hatte der TSVV um das Trainerduo Tobias Graf und Melanie Gernsbeck viele Tore und einen deutlichen 37:22 (17:5)-Erfolg zu bejubeln, der sie vorerst auf Rang zwei der weiter dicht gedrängten Tabelle klettern ließ.

Vaterstetten – Die Gäste vom Post-Sportverein kamen allerdings mit schweren Beinen angereist: Am Vortag hatten sie bereits 60 Minuten beim überraschenden 29:21-Sieg gegen HSG Würm-Mitte II absolviert. Am Sonntagnachmittag hielten die PSV-Frauen in der ersten Hälfte knapp zehn Minuten mit, dann wurden sie Opfer der Vaterstettener Effizienz. „Wir sind aber nicht übers Tempospiel gegangen, sondern haben versucht, die Partie über den Positionsangriff zu kontrollieren. Das ist uns sehr gut gelungen“, freute sich Coach Graf.

Zwei 6:0-Läufe des TSVV, der ohne Johanna Bayerlein, Nicola Mayerhofer und Torhüterin Klara Benz wirbelte, sorgten für klare Verhältnisse. Angetrieben von Sara Broß und Theresa „Terry“ Schwarz, machte man aus einem 5:4 ein 11:4 (22.) und nach dem fünften Münchner Tor prompt bis zur Pause ein 17:5. Broß markierte in dieser Phase alleine sechs ihrer 15 Treffer. „Sie haben sie nicht in den Griff gekriegt“, sagte Graf und lobte besonders Torhüterin Schwarz: „Sie hat irrsinnig viel gehalten, bestimmt alleine sechs oder sieben Hundertprozentige. Terry war überragend im Kasten.“

Doch Ausruhen und Austrudeln lassen, das konnten die Gastgeberinnen keineswegs. „Hut ab, der PSV hat nie aufgegeben und stark gekämpft“, meinte Graf. „Wir sind allerdings ruhig geblieben.“ Erst nach der Münchner Auszeit (52.) erlosch die Gegenwehr.

TSVV: Theresa Schwarz, Katharina Knez (beide im Tor); Jana Kühnel (5/3), Jelena Hugo, Julia Degmeyr (3), Sara Broß (15/3), Lilian Müller (4), Anna-Lena Vogel (5), Selina Wipper, Josefine Müller, Kristin Wimmer (3), Verena Taenzler (2).