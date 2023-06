SCBV im wechselhaft-spannenden Bezirksliga-Aufstiegsfinale

In den demonstrativen Kampfmodus müssen der SCBV (rot) und Elsjan Duraj heute im Finalrückspiel schalten. Foto: c.riedel © c.riedel

Am nun endgültig letzen Spielwochenende für das Fußballjahr 2022/23 tritt der SC Baldham-Vaterstetten zum Rückspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga beim VfL Waldkraiburg heute um 16.30 Uhr im Jahnstadion an.

Vaterstetten – Dabei schleppt der Landkreisvertreter die Hypothek der 3:4-Niederlage aus dem Hinspiel mit in den Mühldorfer Landkreis.

Die erste Auseinandersetzung bot am Mittwochabend jede Menge Unterhaltungswert für die Zuseher in Vaterstetten und durchaus unterschiedliche Nachbetrachtungen auf den beiden Seiten. Für Waldkraiburgs Pressesprecher Rupert Feuerlein hätte sein Verein die Begegnung „schon früher deutlich entscheiden müssen.“

Nach der 3:1-Führung wäre ein vierter oder fünfter Treffer möglich gewesen, ehe nach dem zwischenzeitlichen Baldhamer Ausgleich zum 3:3 doch noch kurz vor dem Abpfiff der VfL-Siegtreffer fiel. „Aus unserer Sicht ist das Spiel zu knapp ausgegangen, auch wenn das 4:3 am Ende glücklich war“, bemängelte also Feuerlein das Verpassen des für ihn möglichen höheren Sieges. „Aber wir sind guter Dinge, dass wir das Rückspiel für uns entscheiden.“

Diesen Optimismus teilt der Waldkraiburger Funktionär mit dem Baldhamer Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier: „Wir sind zuversichtlich für das Rückspiel, wir sind nicht schlechter als der VfL.“ Beim Spielfazit kommt der SCBV-Fußballchef zu einer konträren Einschätzung. „Wir hätten das Spiel unterm Strich gewinnen müssen.“ Nach dem 3:3 sei der SCBV näher am 4:3 dran gewesen, zudem seien einige hundertprozentige Chancen in der ersten Hälfte nicht verwertet worden.

Die unterschiedlichen Beurteilungen weisen aber schon auf einen turbulenten Spielverlauf mit stetigen Wechseln von Ballbesitz und Druckphasen hin. Auch Baldhams Co-Trainer Julian Hoch, weiterhin in Vertretung von Gediminas Sugzda Chef in der Coachingzone, beschlich dieses Gefühl der ständig wechselnden Dominanz. arl