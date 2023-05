SC Baldham startet Siegesserie – Personal geschwächte Poingerinnen mit deutlicher Klatsche

Von: Olaf Heid

Joachim Schimkus grübelt über die Poinger Fitness. riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Frauen des SC Baldham-Vaterstetten gewinnen ihr zweites Spiel in Folge. Die Reserve der SpVgg aus Markt Schwaben verliert genauso wie der TSV Poing.

Kreisliga 1

SC Baldham-Vat. – SV Dornach 2:0

Bei den Fußball-Frauen des SC Baldham-Vaterstetten läuft es inzwischen nach Plan. Nachdem die Mannschaft von Stefan Schunck nach der Winterpause lange auf einen Erfolg warten musste, gewannen die Baldhamerinnen nun ihr zweites Spiel am Stück. Beim 2:0 (2:0) gegen den SV Dornach blieb das Schunck-Team erneut ohne Gegentreffer. „Meine Mädels hatten großes Selbstvertrauen nach dem Sieg letzte Woche. Im ersten Durchgang waren wir spielerisch stark.

Wir hatten einen sehr guten Matchplan“, analysierte Schunck im Nachgang. Die Spielerin der Partie war Anna Kreißl (27., 39.), die für den SCBV zweimal aus der Distanz erfolgreich war. In einer hektischen zweiten Halbzeit hielten Baldhams Frauen in den Zweikämpfen dagegen. „Da hatten wir auch das Spielglück auf unserer Seite“, spielte Schunck auf einen vergebenen Strafstoß der Gäste an. Durch den Sieg baute der SCBV den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf nun fünf Zähler aus. (fhg)

SCBV: Henkel, Negro, Fenchl, Weinehl, Kreißl, Sieger, Sarfert, Buck, Maier, Filardi, Haage - Aicher, von Stein.

Kreisklasse 1

TSV Hohenbrunn – SpVgg M.S. Au II 3:1

Weiter um den Klassenerhalt in der Kreisklasse muss die zweite Frauenmannschaft der SpVgg Markt Schwabener Au bangen. Auf Hohenbrunner Kunstrasen war die Messe noch vor der Pause gelesen. „Das Team hat leider die erste Halbzeit verschlafen und absolut mutlos gespielt“, bedauerte SpVgg-Chefcoach Matthias Reiter. In Durchgang zwei habe man auf gleichem Niveau gespielt und den verdienten 1:3-Anschlusstreffer durch Jolina Korb erzielt (76.). „Aber leider reicht eine ordentliche Hälfte nicht für einen Sieg“, meinte Reiter. (ola)

Markt Schwabener Au II: Nemeth, Mayer, Fryba, Brandlmeier, Rieder, Witz, Meier, Zehentmeier, Weinheimer, Korb, Lange; Greißel, Russ, , Salzmann.

A-Klasse 1

TSV Allach – TSV Poing 7:0

Die Frauen des TSV Poing sind beim TSV Allach München heftig unter die Räder gekommen. „Das war aber auch abzusehen. Ich muss meine Mädels da in Schutz nehmen und das Spiel für uns aus der Wertung nehmen. Wir sind nämlich mit dem letzten Aufgebot angereist“, erklärte Trainer Joachim Schimkus die deutliche Niederlage, die gleichzeitig das Ende der Poinger Erfolgsserie darstellte. Zuvor hatte man vier Partien am Stück für sich entscheiden können und war in der Rückrunde noch ohne Niederlage. „Wir müssen nun schauen, dass wir unsere Kräfte irgendwie bündeln, denn es zeichnen sich sogar weitere Ausfälle ab.“ (fhg)

Poing: A. M. Scherzl, Schimkus, Diessner, Pfleiderer, Janisch, F. Scherzl, Trisolino, Schott Sanchez, Mc Cullough, Gattner, Osiander - Peters, Negele.