Vorstandswerbung beim SCBV ohne Erfolg

Satzungsänderungen, Finanzen, Ehrungen, Projekte und Neuwahlen standen in der Jahreshauptversammlung des SC Baldham-Vaterstetten im Mittelpunkt. Besonders die Wahlen bereiteten der Führungsriege um den Vorsitzenden Josef Schmid etwas Kummer.

Vaterstetten – Beim Weggang einzelner der über 100 ehrenamtlichen Trainer, die im aktiven Sportbetrieb beim SCBV tätig sind, können diese Positionen immer wieder sehr schnell mit Leben gefüllt werden. Das hatte sich der Verein auch bei der Neubesetzung von ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erhofft. In einer Aktion „mit Jobcoaching zum SCBV-Vorstandsmitglied“ warb er mehrfach per Email und der Presse bei allen Vereinsmitgliedern, sich für eines dieser Ämter zur Verfügung zu stellen. „Leider ohne Erfolg“, wie Pressereferent und 2. Vorsitzender Jochen Hoepner erläuterte. Und so kam es bei den Wahlen zu keinen großen Veränderungen. Die bisherige Riege um Schmid macht geschlossen und noch einmal zwei Jahre weiter.

Nach langjähriger Aktivität in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, die sich auch in deren Ehrenmitgliedschaft widerspiegelt, wurden Hans-Günther Kempf (zuletzt Seniorenbeauftragter) und Dieter Dallheimer (Ehrenamtsbeauftragter) durch den Vorsitzenden Josef Schmid ehrenvoll aus ihren Ämtern verabschiedet.

Eine besondere Ehrung wurde Dallheimer zusätzlich zuteil. Für seine 25-jährigen Verdienste um dem Fußballsport bekam er aus der „Aktion Ehrenamt“ des Deutschen Fußballbundes durch den Kreis-Ehrenamts-Beauftragten des BFV-Kreises München, Helmut Grohmann, eine Urkunde samt kleinem Präsent überreicht.

Aufgrund anhaltender politischer Diskussionen zu rassistischen und fremdenfeindlichen Themen, vor allem auch bei sportlichen Ereignissen, hatte sich der Hauptvorstand des SCBV schon über längere Zeit mit dieser Thematik mit dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und der Landeskoordinierungsstelle des Bayerischen Jugendrings auseinandergesetzt. Es wurde entschieden, diese Verhaltensweisen als Verpflichtungen in der Satzung festzulegen. Gleichzeitig wurden auch neue Regelungen, die sich während der Corona-Zeit als sinnvoll erachtet hätten, für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Online-Versammlungen umgesetzt. Die dafür erforderliche Dreiviertelmehrheit der Mitglieder zur Änderung der Satzung wurde voll erfüllt.

Die schwierige Phase während und nach der Corona-Krise konnten die SCBV-Schatzmeister zufriedenstellend bewältigen. Dabei half auch die Verdoppelung der Vereinspauschale in den letzten beiden Jahren als Zuschuss durch die Staatsregierung. Schatzmeister Andreas Zink gelang es, eine auf die Zukunft gerichtete stabile Bilanz vorzulegen, in der die notwendigen Rücklagen für anstehende Projekte eingeplant waren. Die professionelle und exakte Finanzplanung wurde von den Mitgliedern offiziell bestätigt, und Vorstand samt Revisoren ohne Gegenstimme entlastet.

Die Anforderungen an die Verwaltungsaufgaben hatten sich in den Vorjahren stetig erhöht. Um diesen Erfordernissen besser gerecht zu werden, hatte sich in der Verantwortung von Valentin Kaiser das Projekt „SCBV goes digital“ entwickelt, einer zentralen Plattform zur Kommunikation und Speicherung vereinsinterner Dateien und Informationen. Für die Tennisspieler wurde ein neues Digitales Platzbuchungssystem eingeführt.

„In unserer Gemeinde mit stets wachsenden Einwohnerzahlen hat sich auch die Nachfrage nach sportlichen Angeboten wieder verbessert“, berichtete Hoepner. Die Anzahl von Neueintritten und vor allem auch die inzwischen 67 Mannschaften stellen dadurch eine hohe Anforderung an die ehrenamtlichen Trainer dar. Die Mitgliederzahl des SCBV lag Anfang diesen Jahres bei 1378 Personen. Erfreulich ist dabei aus Sicht des Clubs der Anteil der Jugendlichen, der mit knapp 750 auf 54 Prozent anwuchs.

Besonderer Fokus für die nächsten zwei Jahre sieht die Vereinsführung in der Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von neuen Mitgliedern und Sponsoren und für die Errichtung einer Zweifach-Tennishalle. Nach über fünf Jahren intensiver Gespräche mit Hallenausstattern sowie den Gemeinden Vaterstetten und Zorneding – in der Verantwortung von Reinhard Lorch als Chef der Tennisabteilung – nähert man sich inzwischen einer Lösung, die in den nächsten zwei Jahren endgültig abgeschlossen werden könnte. Dabei geht es um die Änderung der Bauleitplanung, um die Verabschiedung des Energiekonzeptes und auch um die inzwischen erhöhten Darlehens- und Baukosten.

Um auch in Zukunft allen Mitgliedern einen attraktiven, fortschrittlichen und wirtschaftlich gesunden Vereinsbetrieb zu ermöglichen, sucht der SCBV auch weiterhin Interessierte, die sich „mit Jobcoaching zum SCBV- Vorstandsmitglied“ entwickeln wollen. ez/ola

