Schach: Krimi-Sieg für „schlechte Gastgeber“

Teilen

Hier grübeln die neuen Kreismeister: Klaus Rudolph (2. v.l.) und Dr. Gisbert Wolfram (hinten) lösten mit der Schachunion Ebersberg-Grafing das Ticket zur Oberbayerischen. Foto: sro © sro

Die Schachunion Ebersberg-Grafing hat die Senioren-Mannschaftsmeisterschaft im Kreis Inn/Chiemgau am vergangenen Samstag nicht nur ausgerichtet, sondern auch gewonnen, Sie hat sich damit für die Oberbayerische Meisterschaft qualifiziert.

Ebersberg – Dort trifft die SU dann auf die Sieger der Kreise Zugspitze, Ingolstadt-Freising und den Titelverteidiger Fürstenfeldbruck.

Die Meisterschaft für Senioren-Mannschaften des Kreises Inn-Chiemgau fand in diesem Jahr im Hotel-Gasthof Huber in Oberndorf bei Ebersberg statt. Am Vormittag siegte die SU Ebersberg-Grafing mit 3:1 gegen den SK Bruckmühl. Dabei holten Helmut Behrndt an Brett 2 und Klaus Rudolph an 3 den vollen Punkt, während sowohl Georg Schweiger am Spitzenbrett als auch Dr. Gisbert Wolfram an Brett 4 ihre Partien remisierten.

Anschließend verlor Bruckmühl auch gegen den PSV Dorfen (1,5:2,5), sodass es am späten Nachmittag in der dritten Begegnung zu einem echten Endspiel kam. Das Match zwischen der SU Ebersberg-Grafing und dem PSV Dorfen war an Spannung kaum zu überbieten.

Die ungewohnte Bedenkzeit (pro Spieler und Partie eine Stunde plus 30 Sekunden Zuschlag pro Zug) führte zu dramatischen Zeitnotschlachten. Nach zweieinhalb Stunden wurde an allen vier Brettern noch gespielt, bei immer knapper werdender Bedenkzeit. Zuerst endete die Partie von Dr. Gisbert Wolfram an Brett 4 unentschieden, dann brachte Klaus Rudolph die Schachunion mit seinem Sieg an Brett 3 in Führung.

Martin Kirsch hatte an Brett 2 sodann Pech, als er eine klar vorteilhafte Stellung nach einem Fehler noch verlor. Damit stand es 1,5:1,5 unentschieden und die Entscheidung musste am Spitzenbrett fallen, wo Georg Schweiger gegen Matthias Schuler kämpfte.

Beide mussten mehr als 30 Züge mit einer Restbedenkzeit von unter zwei Minuten spielen. Lange hatte es nach einem sicheren Gewinn für Schweiger ausgesehen, dann verlor er in Zeitnot den Faden, geriet sogar in deutlichen Nachteil, kämpfte aber in einem Turmendspiel tapfer weiter. Schweiger siegte schließlich nach 73 Zügen dank eines Freibauern, der in eine Dame verwandelt wurde – und sorgte in einem nervenaufreibenden Krimi für ein Happy End zugunsten der Schachunion-Senioren. ez/bj