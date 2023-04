Schachunion: Das Beste kommt zum Schluss - der Klassenerhalt

Schachunion Ebersberg-Grafing schafft mit 6:2-Sieg im Abstiegsduell gegen SK Ingolstadt den Klassenerhalt

Ende gut, alles gut, hätte man beim Blick in die zufriedenen Gesichter der Schachunion Ebersberg-Grafing nach der letzten Bezirksliga-Runde meinen können. Mit einem überlegenen und hochverdienten 6:2-Erfolg bei dem vor dieser Runde punktgleichen SK Ingolstadt schafften die Landkreisvertreter den Klassenerhalt.

Ebersberg – Eine verkorkste Saison für die SU-Denksportler hat letztlich mit 7:11 Mannschaftspunkten auf Rang sieben der Abschlusstabelle ein gutes Ende gefunden.

Der Tabellenerste SC Waldkraiburg steigt in die Regionalliga auf, während der SK Ingolstadt, der SC Wolfratshausen und der Rosenheimer SV die drei Abstiegsplätze belegen. Im entscheidenden Match gegen den SK Ingolstadt gingen alle Schachunioner sehr konzentriert zu Werke, an keinem Brett hatten sie nach der Eröffnung eine schlechtere Stellung und schafften es bei ihrer wohl besten Saisonleistung, bei vier Siegen und vier Unentschieden keine einzige Partie zu verlieren.

An Brett 8 erzielte Christian Graf nach einem groben Eröffnungsfehler seines Gegners die frühe 1:0-Führung, und es dauerte nicht lange, bis auch der Gegner von Johannes Einzinger an Brett 7 nach Materialverlust kapitulieren musste. Eine beeindruckende Angriffspartie gelang dem großen SU-Talent Stefans Kasims an Brett 3, der mit seinem fulminanten Sieg seine aufsteigende Form unterstrich.

Mit der 3:0-Führung im Rücken konnten es die anderen Teamkameraden etwas vorsichtiger angehen: Marko Maksimovic akzeptierte am Spitzenbrett das Remisangebot seines starken Gegners (DWZ 2228), auch Routinier Christian Peter erreichte mit solidem Spiel ein Remis. Beim Zwischenstand von 4:1 fehlte somit nur noch ein halber Punkt zum Gesamtsieg, der angesichts der Stellungen eine Frage der Zeit war.

Mannschaftsführer Georg Schweiger bot an Brett 4 Remis an, was sein Gegner nicht ausschlagen konnte, da eher Schweiger die besseren Chancen hatte. Ein weiteres Remis folgte an Brett 2, wo sich Klubmeister Arthur Gil sehr gut gegen den starken Ingolstädter Emin Duraku aus der Affäre zog. Den Schlusspunkt zum hochverdienten Gesamtsieg setzte Christoph Keil an Brett 6: Er war schon relativ früh in Vorteil gekommen und verwertete diesen konsequent mit umsichtigem Spiel, das dem Gegner keine Kontermöglichkeiten mehr bot.

Nächste Saison kann die Schachunion Ebersberg-Grafing damit einen neuen Anlauf in der Bezirksliga Oberbayern starten, um vielleicht mit besserem Saisonverlauf doch wieder in die Regionalliga zurückzukehren. ez