Schach: Union-Senioren fehlt der Faden zum Sieg

Teilen

Konzentration am Brett: Vizemeister sind die SU-Senioren (links, von vorne nach hinten) mit Georg Schweiger, Christian Peter, Martin Kirsch und (verdeckt) Klaus Rudolph. Foto: kn © kn

Schöner Erfolg für die Schachunion (SU) Ebersberg-Grafing: Bei der Oberbayerischen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft belegte ihre Formation den zweiten Platz.

Ebersberg – Für das bestens organisierte Finalturnier in Wolfratshausen, das im Pokalmodus ausgetragen wurde, waren vier Vereine qualifiziert.

Im Halbfinale besiegte die Schachunion nach hartem und spannendem Kampf den Titelverteidiger TuS Fürstenfeldbruck mit 2,5:1,5 Zählern. Dabei gelang dem Mannschaftsführer Georg Schweiger am Spitzenbrett ein Remis gegen den Großmeister Hajo Hecht. Ebenfalls ein Unentschieden erzielten Christian Peter an Brett 2 und Martin Kirsch (3), während Klaus Rudolph (4) mit seinem vollen Punkt den Gesamtsieg sicherte. Das andere Halbfinale gewann der SK Wolfratshausen gegen den PSV Dorfen beim Endstand von 2:2 nach der sogenannten Berliner Wertung, bei der ein Sieg an einem höheren Brett mehr zählt als an einem hinteren.

Die Union lieferte sich im Finale mit den Gastgebern ein packendes Duell, dessen Ausgang lange völlig unklar war. Schweiger remisierte am Spitzenbrett. Alle anderen kämpften sehr lange. Kirsch (Brett 3) hatte zunächst Positionsvorteile, verlor dann aber etwas den Faden, auch bei Rudolph war die Lage brenzlig. So versuchte Peter mannschaftsdienlich seine Partie unbedingt zu gewinnen, geriet dadurch aber in Nachteil. Fazit war eine Niederlage für ihn, während man sich an Brett 3 und 4 auf Unentschieden einigte.

Damit verlor die Schachunion mit 1,5:2,5 Zählern. Wolfratshausen, das bereits die Meisterschaft im Kreis Zugspitze souverän gewonnen hatte, wurde letztlich verdient Oberbayerischer Senioren-Mannschaftsmeister. Rang drei ging an Fürstenfeldbruck. ez