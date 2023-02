EHC verkauft sich teuer, verteidigt aber naiv

Hat das sein müssen? Das scheint Yannik Kischer zu fragen. Der Klosterseer und sein Team hatten in Niederbayern erneut deutlich das Nachsehen. © rossmann

Gleiches Endergebnis wie schon Mitte Dezember an gleicher Stelle. Auch an diesem Freitagabend unterlag der EHC Klostersee beim Deggendorfer SC mit 1:6 Toren (0:2, 0:3, 1:1). Die Grafinger konnten beim verdienten Spielausgang zugunsten des Tabellendritten der Eishockey-Oberliga Süd nicht an die letzten Leistungen anschließen.

Grafing – Die endgültige Aufstellung der drei Blöcke zimmerte EHC-Trainer Dominik Quinlan erst auf der Anreise im Mannschaftsbus. Der Headcoach der Rot-Weißen stellte die nach dem Abschlusstraining angedachten Formationen noch einmal um, nachdem sich unter anderem der am Tag davor noch erkrankte Vili Vesalainen „dienstfähig“ meldete.

Die drei Import-Angreifer der Grafinger standen erneut gemeinsam auf dem Eis und hatten am insgesamt flotten Beginn ihren Anteil. Klostersee hielt in der Anfangsphase forsch dagegen und hatte wie die Gastgeber auch nennenswerte Offensivaktionen. Einer der durchdachten Vorstöße eröffnete EHC-Kanadier Jordy Stallard die Abschlussmöglichkeit. Und nach zu kurzer Klärung Deggendorfs gleich danach die nächste Chance für Verteidiger Johannes Kroner, der zuletzt gegen Landsberg in fast identischer Position direkt im Slot getroffen hatte (8.).

Gut im Spiel war der EHC nach vorne, aber damit auch anfällig für schnelle Gegenstöße der Niederbayern. Zwei Mal nutzte der DSC den sich bietenden Raum eiskalt aus. Klostersee-Torhüter Philipp Hähl wehrte die jeweils ersten Versuche ab, die Rebounds aber schnappten sich vor seinen Verteidigern erneut DSC-Angreifer (9./10.). „Wir haben uns insgesamt teuer verkauft, aber die zwei Gegentore müssen wir einfach besser verteidigen“, benannte EHC-Stürmer Philipp Quinlan, der für den gesperrten Raphael Kaefer als Kapitän fungierte, das teils naive Defensivverhalten als entscheidend für den 0:2-Zwischenstand.

Die Absicherung der eigenen Zone funktionierte bei den Klosterseern im Mittelabschnitt eine lange Phase besser. Als nach gut 31 Minuten beide Strafbänke besetzt waren, traf Deggendorf zum 0:3. Der Finne Vesalainen hätte die Partie spannend halten können, scheiterte jedoch an Timo Pielmeier (34.).

Noch zwei Mal legten die Gastgeber vor der zweiten Pause nach. Die Punkte waren damit vergeben, doch der EHC arbeitete in den verbleibenden 20 Spielminuten mit umgestellten Reihen für den Ehrentreffer. Der gelang schließlich Simon Roeder, der sich auf links durchsetzen konnte und zum 1:5 (55.) ins lange Eck abschloss, bevor der DSC noch einmal zum Endstand traf (57.). ele