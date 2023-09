Schnelle Rennen, klasse Stimmung bei Radrennen in Hohenlinden

Teilen

Auf die Räder, fertig und los geht die Fahrt der Wettkampfklasse „Fette Reifen“. Auch der Nachwuchs sorgte für Begeisterung. © Foto: K. Aldinger

Ganz am Ende war die Kleinste die Größte: Leni flogen die Herzen der Zuschauer regelrecht zu, als sich die Jahrgangsjüngste tapfer durch die zwei Runden kämpfte und mit ganz viel Applaus ins Ziel getragen wurde. Leni hatte im Rahmen des ersten Hohenlindener Radrennens im Nachwuchswettbewerb „Fette Reifen“ teilgenommen und durfte dann strahlend aufs Siegertreppchen steigen.

Hohenlinden – Damit hatte das örtliche Organisationsteam um Klaus Aldinger ein selbst erklärtes Ziel schon erreicht: Den Radsport auch für Kinder sichtbar zu machen und dafür zu begeistern. Dazu trugen die Rennen für die jungen Pedalritter auf alle Fälle bei.

Auch Bürgermeister Ludwig Maurer zeigte sich von der Veranstaltung begeistert und geht von einer Wiederholung im kommenden Jahr aus. „Insgesamt haben die verschiedenen Kräfte sehr gut zusammengewirkt. Die Stimmung war gut, ich habe viele Hohenlindener unter den Zuschauern gesehen. Alle Seiten haben das Ereignis positiv angenommen.“

Der kommunale Bauhof kümmerte sich um die Rennstrecke, die Feuerwehr und der Motorradclub sorgten für die Bewirtung. Die örtliche Durchführung oblag dem Anzinger Aldinger, als Ausrichter fungierte die Bayern-Rundfahrt e.V. unter dem Dach des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Und selbst die Polizeidienststelle Ebersberg half schnell und unbürokratisch mit, als am Samstag die Halter einiger Fahrzeuge ausfindig gemacht wurden, um eine größere Abschleppaktion zu vermeiden.

Aldinger und sein Team hatten im Vorfeld und natürlich auch am Veranstaltungstag alle Hände voll zu tun, um das auch von Seiten der örtlichen Sponsoren sehr gut angenommene Event zu organisieren. Und holte sich von Seiten des Siegers Peter Schoberer bei den Amateuren ein dickes Lob ab: „Das hat alles einen sehr professionellen Eindruck gemacht. Ich finde es super gut, dass es wieder ein zusätzliches Radrennen in Bayern gibt.“ Schoberer fährt für den VfB Kipfenberg und sammelte in dem als Punktekriterium durchgeführten Rennen bereits in der ersten Hälfte einen ausreichenden Punktevorsprung heraus. „Ich hab dann schon nach der vierten Wertung gemerkt, dass mein Vorsprung reichen wird.“ Am Ende benötigte der Rennradler für die insgesamt 44 Kilometer knapp eine Stunde.

Im Zielbereich versorgte Sprecher Till Rieger die Zuseher stets mit allen notwendigen Informationen. Und durfte Mike Perzl nach dem Hobbyrennen als besten Hohenlindener Teilnehmer bekannt geben. Seinem ärgsten örtlichen Rivalen Michael Wiefahrn machte eine heraus gesprungene Kette zu schaffen, die ihm nach eigener Einschätzung mindestens eine Minute Zeit kostete. Dafür hatte der im Gemeindeteil Kronacker lebende Hobbysportler den größten Fanklub aller gut 80 Teilnehmer mitgebracht und wurde ganz stilecht sogar mit Kreidebemalungen auf dem Asphalt unterstützt. Bei diesem Rennen siegte Louis Palm vom Team AXM.

Ganz allgemein herrschte rund um die Strecke eine, auch von Aldinger registrierte, äußerst positive Stimmung, das von den Veranstaltern erwünschte Radsportflair kam richtig auf. Allerdings auch mit zwei Stürzen: Nach dem Hobbyrennen musste Ludwig Käsmeier aus Forstern mit einem Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus transportiert werden. Aber trotzdem: Wiederholung erwünscht im nächsten Jahr. arl

Flott um die Kurve: die Radsportler beim Amateur/U19-Rennen auf dem 620 Meter langen Rundkurs. © Foto: K. Aldinger