Grafingerin Kathi Ulrich startet beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Finnland

Von: Olaf Heid

Über die Ehrung des EHC Klostersee durch Ferdinand Bacher (3. Vorsitzenden) freute sich Kathi Ulrich am Freitag. © sro

Finnland-Trip beginnt für B-Juniorin Katharina Ulrich mit Ehrung durch den EHC Klostersee

Grafing/Vuokatti – Aufregende Tage liegen vor Katharina Ulrich vom EHC Klostersee. Die 16-jährige Shorttrackerin gehört zum Aufgebot Deutschlands für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF), das heute im finnischen Vuokatti beginnt.

Noch am Freitagabend hatte die Eisflitzerin einen Ehrungstermin zu absolvieren: Der EHC Klostersee würdigte in der ersten Drittelpause des Playoff-Spiels gegen Amberg die B-Juniorin für ihren Triumph bei der Deutschen Meisterschaft in Rostock über 500 Meter und im Mehrkampf. Sie durfte eine Ehrenrunde übers Eis hinlegen. „Das war sehr aufregend, vor so viel Leuten ein paar Runden zu drehen“, meinte die 16-Jährige. „Ich fühle mich geehrt, dass der Eishockey-Vorstand auch die Leistungen unserer Shorttrack-Abteilung würdigt. Ich bin stolz, für den EHC zu starten.“

Samstag Früh ging es dann bereits an den Münchner Airport und ab nach Finnland. Überraschung eins: Sie durfte, vom DOSB so gebucht, unerwartet in der Businessklasse sitzen. Überraschung zwei: Und das mit ihr allzu bekannter Begleiterin, ihrer Mutter und EHC-Spartenleiterin Renate Ulrich. Sie wurde erst Freitag vom Verband darüber informiert, dass die Bundestrainer, weil positiv getestet, daheim blieben. Renate Ulrich („ich wurde ein bisschen überfahren“) saß also mit im Flieger nach Finnland, als Betreuerin der deutschen Shorttracker – und Kathi. ola

Tagebuch einer Eisflitzerin

Eine Woche lang weilt Kathi Ulrich (16) in Finnland. Die EZ berichtet täglich über die Eindrücke der B-Juniorin des EHC Klostersee rund um das Europäische Jugendfestival (EYOF) in Vuokatti.

12 Stunden später saß die Eisflitzerin bereits im Flieger. kn © privat