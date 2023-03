Schwabinger vertagen Grafings Korkenknall

Von: Julian Betzl

Teilen

Stefan Zengers Grafingern fehlte Durchschlagskraft. sro © SRO EBERSBERG

Drittliga-Reserve des TSV Grafing verliert in der Volleyball-Regionalliga gegen FTM Schwabing mit 1:3.

Grafing – Knallende Sektkorken auf der einen, Katerstimmung auf der anderen Netzseite. Zu seinem Leidwesen befand sich Stefan Zenger am vergangenen Regionalliga-Spieltag mit seinen Grafinger Volleyballherren auf der weniger stimmungsvollen Hälfte in der Schleißheimer Berufsschulhalle. Während die FTM Schwabing ausgiebig auf den Klassenerhalt anstieß, fingen die Bärenstädter um Zenger bereits an, „einen recht unglücklichen Spieltag“ zu verarbeiten.

Das erste Trostpflaster, das sich Zenger auf die brennende Wunde der 1:3-Auswärtsniederlage heftete, war die Erkenntnis, den Klassenerhalt an den beiden letzten Spieltagen weiterhin aus eigener Kraft schaffen zu können. „Nur hätten wir den eben mit zwei Punkten schon vorzeitig fast sicher gehabt“, haderte der Grafinger Teamsprecher und Mittelblocker mit einem punktlosen Ausflug, den man am Saisonende idealerweise schon wieder vergessen hat.

TSV-Spielertrainer Dejan Stankovic, der sein Traineramt (ligaunabhängig) zum Saisonende abgibt (wir berichteten) musste neben den Nachwuchsspielern Joshua Huber und Tristan Mohr auch auf Libero Fabian Siegel verzichten. Das Trio krönte sich nämlich parallel in Amberg zum bayerischen U18-Meister. „Und vom dünnen Rest waren viele unfit“, verwies Zenger beispielsweise auf die Knieprobleme von Ersatz-Libero Moritz Dobler. Weder in Bestbesetzung noch bester Verfassung liefen die Gäste gegen „entsprechend motivierte“ Schwabinger erst einem 20:25 hinterher, das sie zwar mit einem 25:19 ausgleichen konnten; dann abermals mit 22:25 abgeben mussten, um schließlich im vierten Satz bei eigenem Satzball den 2:2-Ausgleich doch noch aus der Hand zu geben – 24:26.

„Den einen Punkt hatten wir schon fast in Händen, aber einfach nicht unseren besten Tag“, ärgerte sich Zenger darüber, nicht nur beim Tabellenletzten TV Bad Windsheim (Samstag, 18.30 Uhr) noch mehr unter Zugzwang zu stehen. Abhängig von den Konkurrenten, könnte es „ansonsten auf ein Endspiel am letzten Spieltag in Esting (Samstag, 25. Mär, Anm. d. Red.) hinauslaufen“ – um den Relegationsplatz oder sogar den direkten Abstieg. Verstärkt durch die frischgebackenen Bayern-Champions, ist Zenger aber zuversichtlich, dass auch bald in der Kabine der Grafinger Drittligareserve die Sektkorken knallen werden.

Grafing II: Andreas Bachmann, Moritz Dobler, Marc Geisler, Harald Kaupa, Dejan Stankovic, Daniel Vogt, Luis Wieser, Stefan Zenger.