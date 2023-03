Leidenschaftlich unterwegs im Freiwasser auf langer Strecke

Von: Julian Betzl

Zusammen mit den Vaterstettener Hallenbad-Schwimmern (v.l.) Dominik Liguori, Simon Seyfert, Lena Ostermaier und Christian Arzberger wurde Sabrina Hable (SV Grafing-Ebersberg) im Alten Speicher ausgezeichnet. Foto: LRA/Siegert © Landratsamt Ebersberg

Sie war mit ihrer pink gefärbten Haarpracht nicht nur einer der Hingucker auf der diesjährigen Sportlerehrung des Landkreises in Ebersberg, sondern auch einer der „Hinhörer“.

Ebersberg – Als die BLSV-Kreisvorsitzende Ingrid Golanski die Schwimmerin Sabrina Hable auf die Ehrungsbühne im Alten Speicher bat und dabei ihren „dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Freiwasser über 5000 Meter Freistil weiblich, in der AK 40“ würdigte, ging ein merkliches Raunen durchs Saalpublikum.

Fünf Kilometer Schwimmen, noch dazu im „wilden“ Freiwasser, schien gerade auf die vielen Ball- und Hallensportler unter den Applaudierenden Eindruck zu machen. „Dabei ist das gar nicht so dramatisch“, sagt die Langstreckenathletin vom Schwimmverein Grafing-Ebersberg (SVGE) anschließend, während sie die letzten Reste ihres Nachtischs auslöffelt. „Nur kann man sich‘s eben nicht so gut vorstellen, wenn man sowieso nicht schwimmt.“

Dabei sei sie selbst als eingefleischte Kachelzählerin erst vor etwa vier jahren öfters auf die freien Gewässer umgestiegen. „Der Steinsee ist mein See“, erklärt die 43-jährige Glonnerin grinsend, wie sehr sie dort die Ruhe und Einsamkeit in den frühen Morgenstunden schätze. Inzwischen bekommen Hable und ihre rote Schwimmboje aber immer öfter Gesellschaft aus dem SVGE-Nachwuchs.

Drei, vier ihrer Schützlinge wären vergangenen Sommer mit ihr gemeinsam nicht nur im Steinsee, sondern auch bei den Landesmeisterschaften im Chiemsee geschwommen, berichtet die Jugendtrainerin. Und sollte die Nachfrage künftig noch steigen, sei durchaus die Gründung einer eigenen Freiwasser-Sparte im Verein eine Überlegung wert.

Das Freiwasser biete unabhängig von der Streckenlänge einfach eine ganz neue Herausforderung für Beckenschwimmer, findet Sabrina Hable. „Ich schwimme ja eigentlich gar nicht gerne in Seen, weil ich den Boden meist nicht sehen kann. Und auch der Massenstart mit viel Körperkontakt ist erstmal schwierig. Außerdem weiß man nicht, wie viele Züge man braucht, man muss immer wieder oben nach einem Orientierungspunkt schauen.“ Sich als Anfänger dabei nicht zu verschwimmen, sei „die große Kunst“ im Freiwasser.

Sofern es zeitlich machbar ist, möchte die Glonnerin auch in diesem Jahr um den nationalen Titel im Freiwasser über die 2500 und 5000 Meter mitmischen. Schließlich wurde ihr überhaupt erster Versuch über die fünf Kilometer-Strecke nach 1:35:55,20 Stunde gleich mit Bronze in ihrer Altersklasse prämiert. „Meine große Challenge in diesem Jahr wird aber die Teilnahme am arena Alpen Open Water Cup werden.“ Insgesamt 13 Wettkämpfe für Langstreckenschwimmer in Deutschland und Österreich, beginnend am 21. Mai im Simsee, hat die bekannte Rennserie im Programm.

So oft es geht, will auch Sabrina Hable dort Wettkampf- und Seeluft schnuppern und sich daher auch möglichst bald wieder in ihren Haussee im Kreis Ebersberg, den Steinsee, stürzen. „Aber erst, wenn es ein paar Tage lang Plusgrade hat. Freiwasser okay, aber deshalb bin ja noch lange keine Eisschwimmerin.“ JULIAN BETZL