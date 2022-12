Vaterstettener Schwimm-Trio trumpft beim Masters auf

Teilen

Medaillen-Trio des TSVV (v.l.): Dominik Liguori, Christian Arzberger und Raul Garcia Alcaraz. © Foto: TSV Vaterstetten/Abt. Schwimmen

Ein Vaterstettener Trio hat bei den Deutschen Meisterschaften der Masters auf der Kurzbahn in Rostock mit zehn Medaillen, davon drei goldene, sehr erfolgreich abgeschnitten.

Vaterstetten – Dominik Liguori (Jahrgang 1996), Christian Arzberger (2002) und Raul Garcia Alcaraz (1988) vom TSV Vaterstetten hatten sich für den Event an der Ostsee qualifiziert. Eigentlich wäre es ein Quartett gewesen: Denn auch Florian Maurer (Jhg. 1998) hatte die Norm geschafft. Aber aufgrund von Prüfungsterminen im Studium konnte er nicht teilnehmen.

Das Trio präsentierte sich bei dem Wettkampf der besten nationalen Masters (Altersklasse über 20 Jahre) auch ohne Maurer in überragender Form: Dominik Liguori wurde dabei über 50 Meter Freistil Deutscher Meister mit 23,99 Sekunden. Über die 200 Meter Lagen wurde er DM-Vize (2:15,53 Min.), ebenso über die halb so lange Strecke (1:00,47). In seiner vierten Disziplin, den 100 Meter Schmetterling, belegte er Platz vier (58,80 Sek.), ebenfalls über die 100-m-Freistil-Distanz (54,07).

Christian Arzberger wurde gleich zwei Mal Deutscher Meister. Zum einen über 200 Meter Lagen: Hier unterbot er mit 2:12,67 Minuten seine eigene Bestzeit noch einmal um zwei Sekunden. Auch bei den 50 Meter Rücken holte er sich den Titel mit neuer Bestzeit (27,41 Sek.). Über 100 m Lagen wurde der Vaterstettener Vizemeister (59,46), über 100 m Brust schlug Arzberger nach 1:05,63 Minuten an und wurde damit DM-Dritter. Über 100 m Freistil (52,57 Sek.) und 50 m Brust (29,36) belegte er jeweils Platz zwei.

Raul Garcia Alcaraz gewann über 100 m Freistil Silber (53,37 Sek.). Platz fünf wurde es sowohl über 100 m Rücken (1:01,06 Min.) als auch über 100 m Schmetterling, die er mit neuer Bestzeit (1:00,01) bewältigte. Den sechsten Platz erreichte Alcaraz über 50 m Schmetterling (26,51 Sek.), den neunten über 50 m Freistil mit persönlicher Bestzeit (24,90). ez/ola