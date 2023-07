Farbenfrohe Freiwasser-Premiere

Auch im Freiwasser neuerdings auf Medaillenjagd: Die Ebersberger Kaderschwimmerin Luisa Rumler. Foto: privat © privat

Bislang waren für die erfolgreiche Beckenschwimmerin Luisa Rumler eigentlich die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai in Berlin immer der Saisonhöhepunkt gewesen. In diesem Jahr entschied sich die 17-jährige Ebersbergerin aber dafür, es zusätzlich auch im Freiwasser zu probieren.

Neutraubling/Ebersberg – Nach einem ersten Test Anfang Juni in Burghausen standen nun also die Deutschen Freiwassermeisterschaften in Neutraubling bei Regensburg als zweites Highlight, quasi als Zugabe zum Berlin-Silber über die 400m Lagen an. Drei Trainingswochen lang hatte sich Luisa Rumler intensiv auf die insgesamt drei Strecken vorbereitet, die sie bei über herausfordernden 30 Grad und unter wolkenlosem Himmel in Angriff nahm.

Am ersten von drei Wettkampftagen ging Rumler über die mit 7,5 Kilometer für ihre Altersklasse längste Strecke an den Start. Sechs Runden à 1,25 km galt es im im Guggenberger See zu absolvieren. In einem über 20 Teilnehmerinnen starken Feld konnte sich die Kreisstädterin, die für die SG Stadtwerke München schwimmt, direkt vom Start in einer Dreiergruppe absetzen. Nach etwa vier Runden konnte eine ihrer Konkurrentinnen nicht mehr mithalten und verlor den Anschluss zur Gruppe.

In der letzten Runde musste dann auch Luisa Rumler die letzte Konkurrentin, keine geringere als die Junioren-Vize-Europameisterin im Freiwasser von 2021, ziehen lassen. Nach 1:34 Stunde schlug Rumler als Zweite an der Zielmatte für die Silbermedaille in der Jahrgangswertung 2006/2007 an. Und das auf den Tag genau vier Wochen nach dem Silber-Triumph in Berlin.

Tags darauf stand der Start in der 3x1,25-km-Mixed-Staffel auf dem Plan. 26 Mannschaften waren gemeldet, die aus mindestens einem weiblichen und männlichen Teilnehmer bestehen mussten. Das Team der SG Stadtwerke München startete mit einer weiblichen und zwei männlichen Schwimmern. Als Startschwimmerin musste sich Luisa Rumler vor allem gegen starke männliche Konkurrenz durchsetzen und lernte dabei, welche Unwägbarkeiten das Freiwasserschwimmen mit sich führen kann.

So berichteten Rumler und Beobachter später, dass die Ebersbergerin mehrfach von einem männlichen Konkurrenten unsportlich für mehrere Sekunden unter Wasser gedrückt worden sei. Dennoch gelang es ihr, als Sechste den Staffelstab an ihren Teamkollegen weiterzureichen und damit den Grundstein für den Gewinn der Bronzemedaille zu legen.

Zum Abschluss der Freiwassermeisterschaft hieß es für die 17-Jährige aus der Kreisstadt, die letzten Kraftreserven zu mobilisieren, um auch die 5-km-Distanz erfolgreich zu absolvieren. Anders als in den beiden vorangegangen Rennen stellte nun der Massenstart von 60 Teilnehmern eine neue, zusätzliche Herausforderung für die Beckenschwimmerin dar.

Trotz ihrer noch geringen Erfahrungen im Freiwasser gelang Luisa Rumler hier aber ein perfekter Rennauftakt: So führte die Ebersbergerin sogar eine Runde lang die Führungsgruppe an. Vier Schwimmerinnen, darunter die Europameisterin und Olympiateilnehmerin Lea Boy vom SV Würzburg 05, zogen im Laufe des Rennens zwischenzeitlich an ihr vorbei; das Endspurtduell um Platz fünf in der offenen Wertung konnte Luisa Rumler dann aber für sich entscheiden.

In ihrer Altersklasse (Jahrgang 2006) bedeutete dies, wie bereits über die 7,5 Kilometer, Platz zwei und somit den Gewinn einer weiteren DM-Silbermedaille. Nach diesen drei prämierten Premiere-Erfolgen bei ihrer ersten Teilnahme dürfte es vermutlich nicht der letzte Start des Talents aus Ebersberg im Freiwasser gewesen sein.

Vorerst geht es für die Gymnasiastin aber wieder ins wohlvertraute Hallenbecken zurück. Hier schwimmt sich Luise Rumler. auf die Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen an diesem Wochenende (6. bis 9. Juli) und für ihre Rückkehr nach Berlin ein. bj/ez