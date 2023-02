Fußball: Schwungvolle Vorbereitung beim TSV Pliening

Gleich ein Aktivposten: Plienings Neuzugang Ramon Walker erzielte das Siegtor gegen Hörlkofen. Foto: sro © sro

Pliening – Es rührt sich etwas beim TSV Pliening/Landsham. Der Fußball-C-Klassist ist in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv geworden. „Unser Kader wurde ein wenig neu zusammengewürfelt“, erklärt Plienings Sprecher David Zerak.

VON FLORIAN HENNIG

Mit Abdelrahman Moursi vom SV Schonstett holte der TSV Verstärkung für die Defensive ins Boot. Von der SG Markt Schwaben stieß Kamel Mechri zum Team. Der 44-Jährige soll im Mittelfeld mit seiner Routine für Stabilität sorgen. „Außerdem haben wir noch einen jungen Hüpfer dazubekommen, der uns auf der Außenbahn helfen kann“, freut sich Zerak, zugleich TSV-Abteilungsleiter, über die Verpflichtung von Ramon Walker (22), der in der Jugend für den FC Stern München aktiv und zuletzt vereinslos war.

In der Vorbereitung geht es für die Plieninger Spielertrainer Christian König und Moritz Märkl nun darum, die Neuzugänge schnell zu integrieren und eine Stammformation zu bilden. Das Rennen um die Plätze in der Startelf für den Auftakt der Rückrunde am Sonntag, 19. März, bei der SpVgg Heimstetten ist in vollem Gange. „Die Trainer müssen sich nun auf neue Spieler einstellen. Die Veränderungen tun uns auf jeden Fall gut, auch in der Breite“, so Zerak.

Der Trainingsalltag profitiert ebenfalls von den Neuankömmlingen. Seit dem 9. Januar arbeiten die TSV-Kicker bereits an ihren Grundlagen. „Wir haben relativ früh angefangen, um auf den Fitnessstand zu kommen, den wir haben wollen. Wir sind im Durchschnitt zwölf bis 15 Mann. So lässt es sich gut arbeiten“, betonte Zerak. „Unsere Trainer sind zufrieden. Die Vorbereitung läuft überraschend gut, auch wenn wir in den beiden Testspielen noch nicht den kompletten Kader zur Verfügung hatten, weil der ein oder andere im Urlaub oder angeschlagen war.“

Zuletzt setzten sich die Plieninger in einem Freundschaftskick am vergangenen Wochenende mit 1:0 gegen den SV Hörlkofen II durch. Den (Einstands-) Treffer des Tages erzielte Neuverpflichtung Ramon Walker (36.). An diesem Sonntag steht nun der nächste Test daheim gegen den SV Haimhausen II auf der Agenda.

„Wir schauen positiv nach vorne und sind guter Dinge, dass bis zum Start der Rückrunde alles passt und unsere Startaufstellung steht“, erläutert Zerak. „Es ist noch nicht vorbei. Vielleicht können wir ja noch oben anklopfen. Aber in erster Linie wollen wir auf uns schauen, uns nicht ablenken lassen und als Mannschaft wachsen“, gibt der Fußballchef die Zielsetzung für die Rückrunde preis.

Zum Ende der Hinserie hatten die Plieninger einen kleinen Einbruch erleiden müssen. Dennoch befinden sie sich als Tabellenvierter mit sechs Zählern Rückstand noch immer in Reichweite zu Spitzenreiter Egmating II. Bevor es aber im Rennen um die vorderen Plätze in der C-Klasse zur Sache geht, dürfte in Pliening erst einmal der interne Kampf um die Stammplätze für Spannung sorgen.

Pliening/Landsham: Hainala, Schindler, Walker, Nikels, Zeidler, Moursi, Schulz, Fleischer, Dobra, Mattusch, Märkl.

Weitere Testspiele:

26. Februar, 14 Uhr: SV Haimhausen II (H); 5. März, 11 Uhr: SG Dreistern II/Feldkirchen II (A); 12. März, 13 Uhr: SV Eichenried II (H).