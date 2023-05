Kreissportfest Gerätturnen: Sechs Vereine im Vierkampf

Von: Julian Betzl

Anspruchsvoller Perspektivwechsel: Am Balken zeigt Janka Fekete-Kertesz vom TSV Grafing eindrucksvoll, dass sich die Turnfans in Ebersberg auf hochklassige Darbietungen freuen dürfen. © stefan rossmann

Rund 160 Starter nehmen am Landkreissportfest im Gerätturnen in Ebersberg teil.

Ebersberg – Noch, sagt Rainer Lex, habe sich die jüngste Ebersberger Hallenproblematik nicht negativ auf die Wettkampfvorbereitung der TSV-Turnerinnen ausgewirkt. „Dafür, wie wir dann ab Ende Mai genau trainieren und wie es dann auch mit unserer Gaumeisterschaft im Juni aussieht, gibt es derzeit aber noch keine Lösung.“

Nicht nur den Abteilungsleiter der Kreisstadtturner treibt seit Schließung der Floßmannhalle Ende April die Sorge um, wie und wo die betroffenen Trainingszeiten und -flächen übergangsweise ersetzt werden können, bis der Wasserschaden im Hallendach behoben ist.

Für das diesjährige Landkreissportfest der Turner, das der TSV Ebersberg am Samstag in der Dr. Wintrich-Halle unter der Leitung von Lex durchführt, sieht der Spartenchef seine Starterinnen aber gut gerüstet.

Zwar habe sich im Abschlusstraining eine TSV-Starterin verletzt, weshalb die C-Jugendmannschaft deutlich geschwächt an den Start gehen werde. Doch der jüngste Kürwettkampf in Kolbermoor habe mit dem Bronzerang bei den Aktiven für ein gutes Formgefühl gesorgt.

„Wir dürften in allen Jahrgängen recht gut aufgestellt sein“, rechnet Lex durchaus mit einigen Medaillen für den Veranstalterverein. Bereits um 6.30 Uhr wird am Samstag die Hallenfläche für die rund 160 Teilnehmerinnen zum Warm-up freigegeben, gegen 8.15 Uhr sollen dann die einzelnen Riegen Aufstellung nehmen. Angelehnt an die Vorgaben des DTB/BTV und sowie des Turngaus Wendelstein, ermitteln die einzelnen Jugendklassen und Aktiven (Jahrgang 2007 und älter) die Sieger als Einzelwettkampf in den vier Disziplinen Sprung, Barren, Balken und Boden – ein Vierkampf in Riegenordnung. „Insgesamt werden wir wohl drei Durchgänge und drei Siegerehrungen durchführen“, erklärt Rainer Lex.

Nach dem Durchgang der Jugendklassen E (2014/15) sowie D/C (2010 - 2013) mit einer maximalen Schwierigkeitsstufe P3 wird der Großteil der Turnerinnen im neutralen Wettkampf (P1 - P9) an die Geräte und auf die Matten gehen. Zudem wird de facto außer Konkurrenz der einzig männliche Teilnehmer für den SV Anzing in der E-Jugend starten und im Unterschied zu den Mädchen am Doppelbarren vorturnen.

Ein kleiner Geräteumbau, der für Lex und seine insgesamt rund 20 Helfer aus der Ebersberger Elternschaft kaum ins Gewicht fällt. „Das läuft zwar alles wie immer ab, was aber ja nicht heißt, dass es einfach ist.“

Um 22 Uhr beginnt heute Abend der Aufbau der Wettkampffläche und die Organisation rund um den Kioskverkauf. Für den sportlichen Ablauf hofft Lex dann, dass ihm keiner der insgesamt 15 Kampfrichter, die jeweils zu zweit ein Gerät bewerten, mehr ausfällt. „Das ist immer wieder ein Thema. Gleichzeitig richtet ja auch der Kreis Erding sein Sportfest aus, da habe ich gehört, dass es knapp wird mit Kampfrichtern.“

Neben dem TSV Ebersberg entsenden der TSV Grafing, TSV Egmating, SV Anzing, ATSV Kirchseeon und der TSV Zorneding ihre Athletinnen in die Medaillenkämpfe, die den ganzen Samstag über in der Dr. Wintrich-Halle laufen werden. JULIAN BETZL