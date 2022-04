Baldhamer Sechserpack zum Geburtstag des Trainers

Intensive Zweikämpfe, die die SCBV-Zweite (Lukas Sassenbach, l.) gegen Pframmern (Robert Schneider) gewann. © Foto: Stefan Roßmann

Über den nachträglichen Sechserpack zum Ehrentag konnte sich SCBV-Trainer Stefan Weitzl auch drei Tage später noch freuen. „Ja, das werden schöne Ostern, nachdem wir Pframmern sechs Dinger ins Nest gelegt haben“, sagte Weitzl.

Vaterstetten – Coach Weitzl musste in der Halbzeitpause des Duells der Fußball-A-Klasse 6 (BFV-Kreis München) jedoch noch mal ein bisschen Motivation aus seinem Fußballteam rauskitzeln, das zu diesem Zeitpunkt etwas zu komfortabel mit 3:0 in Führung lag. Es wurde ein 6:0.

Timon Becker sorgte für die frühe Baldham-Vaterstettener Führung (16.), die Bezirksliga-Knipser Roman Krumpholz (32) sowie Lukas Sassenbach (45.+3) ausbauten. „Roman wollte nach seiner Corona-Isolation zwar noch länger, aber 70 Minuten waren vorher abgesprochen“, sagte Weitzl, der gerade noch Krumpholz zweiten Streich (66.) feiern konnte. Robin Jungk (70.) und Becker mit seinem bereits 13. Saisontor (83.) machten das SCBV-Sixpack gegen den TSV Oberpframmern II voll.

Die unterlegene Gäste-Elf darf im Verlauf dieser Woche auf ihren ersten Saisonsieg hoffen, wenn man gleich zweimal Arcadia Messestadt zum ultimativen Kellerduell gegenübersteht. Am heutigen Dienstagabend (20 Uhr) zunächst am Kreuzerweg, am kommenden Sonntag (15 Uhr) dann in München. bj

SCBV II: Faust, Schäfle, He.Hild, Blichmann, Mundle, Rooshani, Da.Gerguri, Sealy, Becker, Sassenbach; Gizzi, Deutschmann, Jungk, Krumpholz.

TSVO II: Heiß, Riedhofer, M.Lutz, Hintze, Limmer, Schedlbauer, Borutta, Glas, Kast, Schneider; Peller, B.Niedermaier, Häsili, Röttinger.