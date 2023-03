Ski Alpin: Sechster Streich in Serie für Landkreisteam

Hoch die Scheibe: Die Skirennfahrer aus dem Landkreis Ebersberg beeindruckten beim Regiocup-Finale und gewannen die Teamwertung. © ARGE Ski Ebersberg

Ski-Team aus dem Landkreis Ebersberg landet beim Regiocup-Finale im Kühtai auf Rang eins.

Landkreis – Saisonhöhepunkt im Kühtai vor atemberaubender Kulisse: Bei perfekten Bedingungen fand das Regiocup Finale des Skiverbands München (SVM) statt. Am Alpenrosenlift auf 2000 Metern Höhe trafen sich bei Sonnenschein Skirennläufer aus neun Landkreisen.

Insgesamt 298 Teilnehmer hatten sich in ihren Landkreisen in Ausscheidungsrennen qualifiziert und waren stolz der SVM-Einladung gefolgt, um am Ende einer langen Rennsaison den Regiocup-Sieger zu küren. In 21 Klassen, von Schülerinnen und Schüler U10 bis Damen 61 bzw. Herren 71 ging es um den Tagessieg.

35 Tore kombinierte Stefan Wiedeck, Trainer vom ausrichtenden Verein „Munich Youngstrs“ über eine Höhendifferenz zu einem flotten, anspruchsvollen und für einige ältere Läufer auch kräftezehrenden Riesenslalom. Oft entschieden nur wenige Hundertstelsekunden über die Stockerlplätze.

Die Nummer 1, Sienna Stürzer (SC Starnberg), nutze die perfekte Piste und holte sich mit Nummer eins gleich den Tagessieg in der U10. Die Tagesbestzeiten bei den Schülern sicherten sich Franzi Faltlhauser (Jahrgang 2011) vom SV Germering und Julius Mühlfenzl (2011) vom WSV Glonn.

Beeindruckend war die Dominanz des WSV in der U12. Vier Läufer hatten sich für das Finale qualifiziert und belegten abschließend die Plätze eins, zwei, drei und fünf, Abstand etwas mehr als 1,5 Sekunden – das nennt man eine starke Mannschaftsleistung.

Bei den älteren Teilnehmern fuhr Simon Haseneder (Herren 22) vom SC Falkenberg mit einem nahezu perfekten Lauf die Tagesbestzeit von 49,74 Sekunden. Damit blieb er als Einziger unter der magischen 50-Sekunden-Grenze. Mindestens ebenso beeindruckend war der Lauf von Eberhard Schupp (TSV Neuried), des mit 76 Jahren ältesten Teilnehmer. Als Sieger der Herren 71 blieb er gerade einmal zehn Sekunden hinter der Tagesbestzeit.

Bei der Siegerehrung im Zielbereich wurden die einzelnen Klassen und der erfolgreichste „Skilandkreis“ geehrt. Der Regiocup 2023, übrigens aus Nachhaltigkeitsgründen in Form einer gravierten Baumscheibe, ging an das Ebersberger Team. Die 41 Starter vom SC Falkenberg, WSV Glonn, SC Poing und TSV Vaterstetten fuhren mit sieben Siegen, sechs zweiten und fünf dritten Plätzen insgesamt 338 Punkte ein. Damit lagen sie 89 Zähler vor dem zweitplatzierten Landkreis München Land. Dies bedeutete die Fortführung einer beeindruckenden Siegesserie: Zum sechsten Mal in Folge seit 2016 stellt der Landkreis Ebersberg die besten SVM-Rennläufer.

Abgerundet wurde der Tag von einem Skitest, bei dem renommierte Firmen die neuesten Slalom- und Riesenslalomski der Saison 2023/24 zur Verfügung stellten. ez