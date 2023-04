Tennisherren 50: Seeschneider Winter-Meister

Teilen

Seeschneids Herren50-Sieger (v.l.) Dr. Uli Kaiser, Rudi Blumoser, Helmut Nahs und Martin Meier. © verein

Seeschneid - Mit viel Rückenwind werden die Tennisherren 50 des TC Seeschneid in die im Mai startende Sommerrunde gehen. Denn in der Winterrunde sicherten sich die Oldies um Teamkapitän Helmut Nahs den Meistertitel in der Südliga 2 und somit den Aufstieg in die Südliga 1. Bei den Hallenwettkämpfen schlossen die Seeschneider nach sieben Spielen mit tollen 12:2 Punkten und 35:7 Matchpunkten (73:16 Sätze) ab. Vom ersten Spieltag an konnten die TCS-Senioren den ersten Platz einnehmen und durch meist klare Siege bis zum Saisonende auch verteidigen.

Den späteren Vizemeister SV Seeon hatte man zum Auftakt nach packendem Kampf mit 4:2 Zählern in die Knie gezwungen, obwohl man zwei Einzel im Champions-Tiebreak verloren hatte. Es folgten fünf souveräne Siege. Gegen den TC Sauerlach II, die TeG Kirchheim, den TC Höhenkirchen II und Landkreisrivalen TSV Oberpframmern gab man keinen Zähler ab, gegen den TC Holzkirchen gab es ein 5:1. Vor dem letzten Auftritt gegen den ETC Siegertsbrunn II war der Titel bereits gesichert, so dass die 2:4-Niederlage keine Rolle mehr spielte.

Jetzt gilt es für die Seeschneider „50er“ frische Kräfte zu sammeln. Sie wollen in ihrem ersten Jahr als Herren 50-Team in der Medenrunde im Freien (Südliga 3) sogleich an die Erfolge in der Winterrunde anknüpfen. ola