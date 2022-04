Semptler Leichtathleten sind auch schnell am Berg

Von: Olaf Heid

Schnell unterwegs zum Berglauf-Titel: Danilo Reiche (LG Sempt) gewann mit 16:47,5 Minuten die Meisterschaft in der Altersklasse der M30. © Foto: Ludwig Stuffer

Die 36. Auflage des Stampfl-Berglaufs in Au am Inn bei Haag (Kreis Mühldorf) hatte es in sich. Nicht nur wegen seiner 200 Meter Höhendifferenz, die die knapp 500 Teilnehmer bewältigen mussten. Sondern auch der Wintereinbruch mit Kälte, Schnee und Wind forderte den Ausdauerfreunden der LG Sempt einiges ab.

Poing – Gewappnet zeigten sich beim eigentlich als Frühjahrsklassiker beschriebenen Lauf, der zugleich als Oberbayerische Berglaufmeisterschaften ausgetragen wurde, besonders die Aktiven der LG Sempt. Sie überstanden diese echte Härteprobe bei winterlichen Bedingungen nicht nur mit guten Zeiten.

Vier Kilometer und 200 Höhenmeter, also fast ein Bergsprint, mussten absolviert werden. Den Semptler Athleten kam die Strecke sehr entgegen, denn am Ende sammelten die Landkreisstarter von der Leichtathletik-Gemeinschaft bei ihrer Premiere bei den Titelkämpfen in Haag stolze acht Medaillen ein.

Nicht ganz überraschend sicherten sich Danilo Reiche und der Triathlet Heinz Kindseder den Titel in der jeweiligen Altersklasse. Reiche gewann die der Männer M30 (16:47,5 Minuten), während Kindseder bei den M50 mit 18:49,3 Minuten nicht zu schlagen war und über zwei Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Boris Kirst vom gastgebenden SC Haag (21:05,7) hatte.

Die Würdigung als Vizemeister wurde dazu drei LG-Sportlern zuteil. Philip Mayrhofer kam in der M40 mit 17:19,7 Minuten hinter Sieger Josef Diensthuber (TSV Reischach/16:24,5) ins Ziel. Adi Holzheuer wurde in der M65 (29:54,1 Minute) ebenfalls auf Platz zwei geführt. Und auch Ivana Gancheva holte Silber (19:49,5). Bei den Frauen W30 lag sie nur neun Sekunden hinter der Siegerin Juliane Wiedeburf (Lauffeuer Chiemgau/19:40,7).

Silvie Goldmann (W45/25:51,5) und Patrick Göll (M35/19:27,6) kamen dazu noch als Drittplatzierte ins Ziel und sicherten sich somit Bronze. Mit einem undankbaren vierten Platz, aber dennoch hervorragender Leistung, mussten sich hingegen Theresa Kratzer W20/20:22,9) und Raissa Sharipova (W45/26:42,5) begnügen.

Zur Freude der LG Sempt gab es am Ende sogar noch eine weitere Bronzemedaille: Die gemischte Mannschaft in der Besetzung Mayrhofer, Reiche und Gancheva wurde Dritter (53:55 Min.) hinter dem PTSV Rosenheim (2./53:30) und Sieger Lauffeuer Chiemgau (52.29). OLAF HEID

Erfolgreich beim Stampfl-Berglauf: die Semptler Ausdauersportler (v.l.) Theresa Kratzer, Ivana Gancheva, Patrick Göll, Silvie Goldmann, Philip Mayrhofer, Danilo Reiche und Heinz Kindseder. © Foto: Verein