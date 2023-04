Bogenschützin Fina Gottbarth: Senkrechtstart auf nationale Bühne

Von: Helena Grillenberger

Die stolze DM-Debütantin Fina Gottbarth und ihr BSG-Jugendtrainer Norbert Eschenbecher (li.) in Garching. © BSG Ebersberg

Fina Gottbarth von der BSG Ebersberg schießt sich in einem Jahr von der Anfängerin im Bogensport auf DM-Platz 17.

Gerade mal seit Anfang 2022 Mitglied bei der BSG Ebersberg, konnte Fina Gottbrath bereits einige Erfolge verbuchen, die zuletzt in der Teilnahme der 14-Jährigen bei der Deutschen Meisterschaft im Bogenschießen in der Olympia-Schießanlage in Hochbrück gipfelten. Dabei war es 2022 das erste Mal, dass die Emmeringerin Pfeil und Bogen in die Hände genommen hatte.

Fina, was begeistert dich so am Bogensport?

Ich fand den Bogen immer schon sehr interessant. Es ist eine Waffe, aber es ist eine ganz bestimmte Art von Waffe. Das hat irgendwie was Elegantes. Und wenn man dann in Filmen oder in irgendwelchen Serien sieht, wie die Leute damit umgehen ... Ich fand das immer faszinierend.

Jetzt hast du bei der Deutschen Meisterschaft den 17. Platz belegt. Auf welchen Erfolg in der kurzen Zeit von Anfang 2022 bis heute bist du besonders stolz?

Ich denke schon die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Ich hätte nicht damit gerechnet, das schon nach einem Jahr zu schaffen.

Woher kommt der schnelle Erfolg?

Ich weiß es eigentlich nicht. Ich trainiere nicht wirklich besonders viel mehr als die anderen. Aber ich denke, dass ich von Anfang an sehr viel Unterstützung von den Trainern hatte. Und Hinweise wie: Schau mal, das könntest du vielleicht anders machen. Sowas hilft denke ich einfach, enorm. Ich glaube, der Trainer (Jugendtrainer Norbert Eschenbecher, Anm. d. Red.) hat generell sehr viel Anteil am Erfolg.

Wie war die Meisterschaft für dich?

Aufregend, auf jeden Fall. Und sehr spannend. Es war nicht so, dass ich mit der Einstellung hingefahren bin, ich muss einen sehr guten Platz machen und den Anspruch gehabt hätte, irgendwas großartig zu erreichen. Ich fand’s einfach super, da zu sein und ich denke, Dabeisein ist alles.

War die Deutsche Meisterschaft auch der spannendste Wettkampf für dich?

Nein, der spannendste würde ich nicht sagen. Ich glaube der spannendste ist dann immer noch der erste Wettkampf, wenn man nicht weiß, worum’s so geht. Und die Bayerische Meisterschaft hat in der gleichen Halle stattgefunden, also war ich bei der Deutschen Meisterschaft dann schon ein bisschen bekannt mit dem Platz und so. Aber spannend war es auf jeden Fall trotzdem.

Die Deutsche Meisterschaft hast du nach einem Jahr erreicht. Was ist dein nächstes Ziel?

Ich hoffe, dass ich in der Freisaison wieder an vielen Meisterschaften teilnehmen kann. Dann vielleicht auch zusammen mit den anderen, die jetzt leider beim letzten Mal nicht dabei waren.

Interview: Helena Grillenberger