SG Baiern: Erfolgsmoment für Löwen-Vision in „Seuchenjahr“ - viele Verletzte und Long-Covid

Schon wieder eine Absage? Baierns SG-Organisator Markus Hasselberg blickt sorgenvoll aufs Handy. © Archivfoto: Christian Riedel

Die SG Baiern/Höhenrain/Glonn hat einen neuen Lieblingsgegner. Der TSV Allach 09 München wurde erneut im Abstiegskampf erneut besiegt.

Baiern – Allerdings musste sich das Team um SG-Trainer Florian Wagner den 4:3-Auswärtserfolg diesmal deutlich härter erkämpfen (und erzittern) als noch den 5:2-Sieg im Hinspiel.

„Personell ist das inzwischen ein absolutes Seuchenjahr für uns“, packt SG-Abteilungsleiter Markus Hasselberg sogleich die Wurzel des Problems an. „Qualitativ und in der Breite haben wir ja eigentlich einen guten Kader. Aber im Verlauf der Hinrunde sind immer mehr Verletzte und jetzt auch Long-Covid-Fälle dazugekommen.“ Zuletzt trat man nicht einmal mehr in voller Startelfstärke an.

Zwar würden sich die Reihen langsam wieder auffüllen, doch Torhüterin Verena Stahuber wird mit ihrem Auslandsjahr in Kanada bereits nach dem nächsten Spieltag die nächste Kaderlücke reißen. „Verena hat mit ihrer starken Leistung hinten raus die drei Punkte festgehalten“, musste Hasselberg in Allach trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung bis zum Abpfiff zittern.

Eigentlich hatten die Gäste nach dem Dreierpack von „unserer Spielerin des Tages“, Katharina Stahuber (7./48./63.), sowie dem Treffer von Katharina Kotter (27.) die Partie eine gute Stunde lang voll im Griff. „Dann haben wir konditionell nachgelassen und vielleicht im Kopf gehabt, dass wir doch noch verlieren können“, ärgerte sich Hasselberg, „den Gegner wieder stark gemacht“ zu haben.

Dank Verena Stahuber blieb es jedoch bei zwei Allacher Anschlusstoren (68./79.) – und „drei ganz wichtigen Punkten, die uns erstmal von den Abstiegsrängen wegbringen“, jubelte der SG-Abteilungsleiter. „Wir schauen jetzt einfach, dass wir diese Saison noch irgendwie hinbekommen und genug Punkte holen.“ Absteigen, betont Hasselberg, wolle man keinesfalls. Denn: „Es wäre schön, wenn wir nächstes Jahr den designierten Aufsteiger 1860 München bei uns empfangen könnten!“ bj

SG Baiern/Höhenrain: V. + K. Stahuber, Voss, Messerer, Forstner, Kraus, Steiner, Feldschmidt, Kotter, Glowania, Ebersberger; Schubert.