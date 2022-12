Shorttrack: Neu-Klosterseer überzeugt

Aufgetrumpft beim Regio-Cup in Inzell haben die Klosterseer Shorttracker (vorne, von links): Alina Gzuk, David Huber, Amelie Kreitmaier, Katharine Röskenbleck, Jonathan Röskenbleck, Kathi Ulrich sowie (hinten, v.l.) Freya Schmilas, Ludwig Veicht, Korbinian Jägermeyr, Michael Ulrich und Fenja Schmilas. Foto: verein

Shorttrack - EHC Klostersee richtet Regio-Cup aus und gewinnt viele Medaillen

Von Olaf Heid schließen

Die Shorttrack-Abteilung des EHC Klostersee hat mit Hilfe vieler fleißiger Eltern in Inzell den Regio Cup Süd ausgerichtet. Dabei bot die Grafinger Sparte vier Leistungsgruppen (LG) an.

Grafing – Neben SLIC München waren auch einige ukrainische Starter auf dem Eis, die drei Gruppen dominierten. Der EHC stellte mit elf knapp die Hälfte aller Teilnehmer (23).

In der LG 1 waren die schnellsten Läufer auf drei Distanzen (500, 1000, 1500 Meter) unterwegs. Neu-Klosterseer Jonathan Röskenbleck hatte am Ende die Nase vorn, weil er gegenüber der punktgleichen Vereinskollegin Katharina Ulrich zwei der drei Strecken knapp vor ihr für sich entschieden hatte. Die deutsche Kaderläuferin gewann in dieser Achter-Konkurrenz die 1000-Meter-Distanz. Gesamt-Dritter wurde Moritz Kühnrich (SLIC) vor dem Grafinger David Huber. Alina Gzuk und Katharine Röskenbleck landeten auf Rang sieben und acht.

Korbinian Jägermeyr und Michael Ulrich kamen in LG 3 auf Platz zwei und drei. Dies schafften auch Amelie Kreitmaier und Ludwig Veicht in LG 4 (Anfänger). ola