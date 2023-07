Sieben Siege, null Blessuren: Senioren des TSV Vaterstetten trumpfen bei Bayerischer Meisterschaft auf

Drei Seniorinnen, sechs Senioren, sieben verschiedene Vereinstrikots des TSV Vaterstetten (hi., v.l.): Gerhard Zorn, Martin Fischer, Helmut Dusch, Albert Süß, Frank Böhnke, Christian Töpfer sowie (vorne) Christine Schmidt, Mareike Mannewitz und Carolin Mannweiler überzeugten bei der Bayerischen Meisterschaft in Bamberg.

Leichtathletik

Neun Aktive des TSV Vaterstetten nahmen an der Bayerischen Seniorenmeisterschaft teil – und hatten eine Menge Erfolge zu feiern.

Vaterstetten – Wenn vom TSV Vaterstetten neun Aktive bei der Bayerischen Seniorenmeisterschaft der Leichtathletik an den Start gehen, dann ist es keine Selbstverständlichkeit, dass alle den langen Wettkampftag nach insgesamt 27 Disziplinen ohne Blessuren überstehen. Erfreulich: Dem TSVV gelang dies, und obendrein gab es jede Menge Erfolge zu feiern.

Bei den gemeinsamen Übungseinheiten der Vaterstettener Senioren versammeln sich die Beteiligten am Trainingsende oft im Kreis für ihren Schlachtruf „Eins, zwei, drei – verletzungsfrei“. Ein Zeichen der Erleichterung, dass sich niemand bei den vielen schnellkräftigen Übungen verletzt hat – schließlich ist der Körper ab einem gewissen Alter anfälliger. Auch bei Teil eins der Bayerischen Seniorenmeisterschaft mit den Sprint-, Lauf- und Sprungdisziplinen in Bamberg war dieses Ritual angesagt, denn die drei Damen und sechs Herren aus Vaterstetten kamen alle unbeschadet durch. Nicht nur das: Am Ende standen sieben Bayerische Meistertitel und 22 Podestplatzierungen für die TSVV-Vertreter zu Buche.

Beste Platzierung zweiter Rang im Hochsprung

Zu den jüngsten Teilnehmerinnen der gesamten Veranstaltung zählten Carolin Mannweiler und Mareike Mannewitz, die den „Nachwuchs“ in der Masters-Gruppe des TSVV bilden und in der Altersklasse W30 antraten. Mannweiler hatte sich ein ordentliches Programm mit 100, 200 und 400 Meter sowie dem Weitsprung vorgenommen und errang über 400 m den ersten Platz. Die Anstrengung stand ihr am Ende dieses Laufs ins Gesicht geschrieben, aber sie relativierte das: „Ich versuche mir gedanklich immer selbst in den Hintern zu treten und dann schaue ich entsprechend aus“, sagte sie und ergänzte, dass „die Stadionrunde weniger schlimm war als erwartet“.

Mareike Mannewitz war über 100 m sowie im Weit- und Hochsprung im Einsatz. Ihre beste Platzierung war ein zweiter Rang im Hochsprung. „Aber gerade mit meiner Leistung hier bin ich nicht wirklich zufrieden, mit der im Weitsprung dagegen schon“, erklärte sie. „Zum Glück machen wir gegenseitig immer viele Fotos, die einem hinterher zeigen, woran man noch arbeiten kann“, ergänzte Mannewitz.

Gleich mehrere Teilnehmer der Altersklasse M65 am Start

In der Altersklasse W55 zog Christine Schmidt ein zufriedenes Fazit, nicht nur wegen ihrer guten Zeit über 200 Meter. „Mein starkes Finish hat mir hier Platz zwei gesichert. Und dass ich über 400 m alle anderen Läuferinnen hinter mir lassen und mir den Titel holen könnte, damit habe ich schon gerechnet.“

+ Perfekte Haltung: Carolin Mannweiler (TSVV) zeigt, wie Weitsprung auszusehen hat. © Gerhard Zorn

Bei den Männern hatte der TSVV gleich vier Teilnehmer in der Altersklasse M65 am Start. Gerhard Zorn sammelte als Favorit über 100, 200 und 400 Meter jeweils die Goldmedaille für den Titel ein. Als er mit riesigem Vorsprung beim 400-m-Lauf auf die Zielgerade bog und sogar noch Gas gab, brandete von der Tribüne aus großer Applaus auf – auch angeheizt durch den Stadionsprecher, der diese hervorragende Leistung zu würdigen wusste. „Nach 300 Meter Laufstrecke war ich noch nicht so fertig, wie ich es hätte sein müssen, deshalb konnte ich noch mal richtig beschleunigen“, sagte Zorn hinterher etwas verwundert über seine eigene Leistung. Im Ziel leuchtete eine Zeit von 59,72 Sekunden auf der Anzeigetafel.

Frank Böhnke mit größtem Programm

Auch Helmut Dusch wollte eigentlich die drei Sprintstrecken laufen. Doch nach einem umstrittenen Fehlstart über 100 Meter („ein schrecklicher Anfang, ich war ziemlich enttäuscht“) blieben für ihn nur die beiden längeren Distanzen übrig. Zum Glück, denn so konnte er Kraft sparen und mit einer aus seiner Sicht nicht für möglich gehaltenen Zeit von 1:15,24 Minute die Stadionrunde absolvieren und auf Rang drei laufen. „Ehrlich? Wow“, rief er begeistert aus, als er die Zeit im Ziel erfuhr. So hatte der Tag für ihn noch ein gutes Ende genommen.

Das größte Programm der Vaterstettener Athleten spulte Frank Böhnke ab, der nicht nur über 100 und 5000 Meter aktiv war. Der Hoch- und Weitsprung „waren so einigermaßen geglückt“, sagte er, „aber mein Ehrgeiz lag im Dreisprung“. Mit 8,37 Meter holte er sich den Titel – im Wissen, dass es ohne die Wettkämpfe davor deutlich weiter gegangen wäre. „Aber der Körper ist nur begrenzt belastbar“, stellte er hinterher fest.

Wechselbad der Gefühle

Albert Süß war mit dem Hochsprung nicht zufrieden, „denn ich kam erneut mit dem Anlauf nicht hin“, sagte er. Im Training stimme es immer, „aber im Wettkampf habe ich wie schon im letzten Jahr damit meine Probleme“, blickte er zurück. Sein Dreisprung-Wettkampf litt darunter, dass er sich parallel für den kurz danach angesetzten Staffellauf vorbereiten musste.

Auch Martin Fischer in der Altersklasse M55 hatte sich auf die Sprungdisziplinen konzentriert. Dabei ging er durch ein Wechselbad der Gefühle. „Im Hochsprung leistete ich mir einige Fehlversuche, sodass ich oft springen durfte und das Startgeld voll ausgenutzt habe“, meinte er augenzwinkernd. „Und im Weitsprung habe ich die Sache mit zwei Fehlversuchen zu Beginn spannend gemacht“, ergänzte er. Es reichte aber dennoch zu zwei Podestplatzierungen – und im problemlos verlaufenen Dreisprung stand er nach 8,97 m sogar ganz oben und holte sich den Titel.

Rang zwei für Vaterstetten

Jüngster männlicher Teilnehmer der TSVV-Senioren war Christian Töpfer in der Altersklasse M50. Zufrieden war er mit seinen Leistungen über 100 und 200 Meter und im Weitsprung nicht, „vielleicht war ich von den letzten Trainingseinheiten nicht ausreichend erholt und frisch gewesen“, gab er sich selbstkritisch.

Spät am Nachmittag liefen Dusch, Töpfer, Süß und Böhnke noch die 4x100-m-Staffel der M50/55, die sie auf Rang zwei beendeten. „Mit einem richtigen Sprinten hatte das aber nicht mehr viel zu tun“, stellte Töpfer lächelnd fest, denn alle vier Staffelläufer waren ermattet von der Hitze und ermüdet von den elf Disziplinen, die sie zu diesem Zeitpunkt schon in den Beinen hatten.

