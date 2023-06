Siebenkampf: Ein Hürdenstrauchler und seine Folgen

Völlig erschöpft am Boden nach dem 800-Meter-Zieleinlauf: Anna-Lena Obermaier bekam nach der letzten Disziplin in Ratingen sofort medizinische Hilfe von Dr. Michael Joneleit, Teil des medizinischen Teams des DLV.

LEICHTATHLETIK - Siebenkämpferin Anna-Lena Obermaier verpasst in Ratingen 6000er-Marke

Es war wieder ein extrem anstrengendes Wochenende für Siebenkämpferin Anna-Lena Obermaier (LG Sempt). Die Tortur des abschließenden 800-Meter-Laufs beim internationalen Stadtwerke Ratingen Mehrkampf-Meeting hat die 26-Jährige aus Poing erfolgreich hinter sich gebracht, der Vorfall gleich in der ersten Disziplin beim Hürdensprint, als sie die vorletzte Hürde mit dem Knie riss, war da längst vergessen.

Ratingen/Poing – Obermaier, die für die LG Telis Finanz Regensburg startet, schloss auf Rang elf mit 5640 Punkten und als viertbeste Deutsche ab. Sie sicherte sich somit – es war eines ihrer Ziele gewesen – das Ticket für den renommierten Thorpe Cup, einem Mehrkampf-Ländervergleich zwischen Deutschland und den USA. Das erhoffte Knacken der 6000er-Punkte-Marke blieb jedoch aus mehreren Gründen aus.

100 m Hürden (14,47 s)

Gleich zu Beginn passierte ihr im 100-Meter-Hürden-Rennen der Lapsus, der Zeit und Punkte kostete. „Nach dem Strauchler über die vorletzte Hürde und in die letzte Hürde rein, bin ich einfach nur froh noch ins Ziel gekommen zu sein“, gestand die 26-Jährige. „Wäre mir das eine Hürde früher schon passiert, wäre das nicht mehr drin gewesen, über noch eine Hürde wäre ich so halb fallend nicht mehr gekommen.“ Die Zeit von 14,74 Sekunden sei dafür sogar noch gut, so Obermaier, die sich ein bisschen ärgerte, dass es ohne diesen Strauchler „eine super Zeit, vermutlich sogar meine erste unter der 14-Sekunden-Mauer geworden wäre“.

Hochsprung (1,72 m)

Nach den Fußproblemen in und nach Götzis und durch das fehlende Training war die Poingerin aber mit 1,72 Meter im Hochsprung sehr zufrieden. „Das Einspringen lief noch katastrophal“, rätselte sie, warum sie dennoch so gut in den Wettkampf finden konnte. Von Sprung zu Sprung fand sie zu alter Stärke zurück und liebäugelte daraufhin noch mit einer oder zwei Höhen mehr. „Dafür haben dann aber meine Kräfte nach den doch schon vielen Sprüngen nicht mehr ganz ausgereicht“, sagte Anna-Lena Obermaier.

Kugelstoßen (13,04 m)

„Sehr zufrieden war die angehende Realschullehrerin mit der Leistung in der dritten Disziplin, nachdem sie zuletzt relativ inkonstant trainieren konnte. „Über 13 Meter habe ich im Mehrkampf die Kugel noch nicht oft gestoßen“, freute sie sich.

200 m (25,82 sec)

Die Abschlussdisziplin an Tag eins spulte die Athletin der LG Sempt dann mit 25,82 Sekunden ab. „Das hat sich gut, eher sogar schneller, als es war, angefühlt“, meinte Obermaier nach dem Sprint. „Besonders schnell ist hier komischerweise niemand gelaufen, deshalb und auch aufgrund des leichten Gegenwindes ist die Zeit okay.“

Weitsprung (5,48 m)

Am Sonntagmorgen vor den drei finalen Disziplinen tat dann das Aufstehen etwas weh. Die 26-Jährige verspürte einen Muskelkater rund um den Hüftbeuger und Adduktor, „vermutlich aufgrund des Hürdenstrauchler-Abfangens“. Und es ging leicht negativ weiter – bei heißen Temperaturen im Ratinger Stadion hatte sie beim Weitsprung nur einen gültigen Versuch, den ersten auf 5,48 Meter. „Hier hatte ich mir ein Stück mehr vorgenommen. Bei meiner Bestleistung bin ich knapp 50 Zentimeter weiter gesprungen“, ärgerte sie sich über verpasste Punkte.

Speerwurf (44,89 m)

Immerhin: Das Speerwerfen funktionierte. Obermaier war froh, dass sie sich trotz fehlenden Trainings aufgrund der Ellbogenschmerzen nach dem Götzis-Meeting „auf meinen Automatismus verlassen konnte. Gleich im ersten Versuch gelang mir ein brauchbarer Wurf auf 44,89 Meter.“ Immerhin die siebtbeste Weite aller Frauen.

800 m (2:18,07 min)

Der Ausdauerlauf war dann „kein leichtes Rennen“, schilderte Obermaier, die alleine die Tempoarbeit machen musste. „Da haben mir hinten raus etwas mehr Körner gefehlt, als ich es erwartet hatte.“ Im Ziel fiel sie als Gesamtelfte erschöpft zu Boden. Den Sieg holte sich Nationalteamkollegin Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt/6369).

Wie es für sie nun weitergeht, wusste Anna-Lena Obermaier so kurz nach dem Ereignis in Ratingen noch nicht genau. Sie werde „ein paar Tage die Beine hochlegen und dann zurück ins Aufbautraining gehen, damit mir hinten raus in der langen Saison die Kraft nicht ausgeht.“ Die Poingerin wird sich mit ihren Trainern beraten, „was wirklich am sinnvollsten ist“.

Der nächste Mehrkampf steigt frühestens Mitte August mit dem Thorpe Cup. Dann folgen die Mehrkampf-DM Anfang September, „und eventuell hätte ich noch die Option in Talence bei einem Mehrkampf-Meeting zu starten“, verriet die 26-Jährige. Das würde aber ihre Leichtathletik-Saison bis Ende des besagten Monats verlängern, „was wirklich sehr sehr lange ist“, meinte sie lachend. Und wäre bis ins Ziel hinein extrem anstrengend.