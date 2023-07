Siebter Aufstieg in Folge für Plienings Tennis-Herren 50

Von: Olaf Heid

Hier jubelt der Neu-Regionalligist des TCP (hi., v.l.): Tom Schlüter, Oliver Wagner, Marco Keller, Stefan Hesseln sowie (vo.) Dirk Rehberg, Martin Dürr und Thomas Schweigler. Im Bild fehlt Christof Sämmer. © Verein

Tennis-Herren 50 des TC Pliening sind Bayernliga-Champions und haben damit seit Mannschaftsgründung sieben Aufstiege in Serie hingelegt.

Pliening – Sie haben mit ihrem souveränen Coup die Steilvorlage für die eigene Herren 40-Mannschaft geliefert. Die Tennisherren 50 des TC Pliening sind am Wochenende durch einen 7:2-Erfolg beim TC Erding verdient Meister der Bayernliga Süd geworden und haben damit das Startrecht für die höchste nationale Spielklasse in dieser Altersklasse, die Regionalliga, erworben. Auf dieser Ebene sind die „40er“ im zweiten Jahr bereits unterwegs und wollen es auch noch ein drittes sein.

„Es wäre schön, wenn diese Mannschaft den Klassenerhalt schaffen würde. Das hatten wir im Verein auch noch nicht“, wies TCP-Vorsitzender und Spieler Dirk Rehberg auf das mögliche Novum hin. Die jüngeren Senioren müssen dafür am kommenden Samstag das Abstiegsendspiel in Gräfelfing entscheiden. Es wäre ein weiterer Anlass, um beim Sommerfest am letzten Juli-Wochenende auf die schon jetzt erfolgreiche Runde anzustoßen.

Beim „Finale“ der Plieninger Herren 50 in Erding war die Luft allerdings schon schnell wieder heraus. Denn rein rechnerisch hatte dem TCP nur ein Match gefehlt, um den Titel zu sichern und später aus der Hand eines BTV-Offiziellen den Meisterpokal zu erhalten. Martin Dürr war es an Position vier, der mit einem 6:1, 6:1-Sieg alles klar machte. Er war bei sechs der sieben Aufstiege in Folge (!) dabei gewesen.

„Es war ganz schön heiß, aber wir haben es souverän gewonnen“, berichtete Rehberg über teils ungefährdete Zwei-Satz-Siege seiner Mitstreiter. Die weiteren Punkte sammelten Stefan Hesseln (war ebenso bei allen dabei), Marco Keller, Tom Schlüter und Thomas Schweigler. Nur Rehberg selbst („nicht gut gespielt“), für den es der sechste Aufstieg mit den „50ern“ war, unterlag knapp.

Nach den Einzeln und einer uneinholbaren 5:1-Führung (der siebten im siebten Spiel) war aber trotz Temperaturen über 35 Grad Celsius noch nicht Schluss. „Und wir haben sogar noch Doppel gespielt, auch ziemlich lange“, schilderte Rehberg lachend. Denn weil die Erdinger Senioren noch im Abstiegskampf verwickelt waren, wurde aus Fairnessgründen keine vorzeitige Aufgabe-Aufteilung vollzogen.