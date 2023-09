Daniel Kirchner wird Siebter im Sandplatz-Strand-Spektakel

Von: Julian Betzl

Die kreischenden „Huber/Kirchner-Fangirls“ feuerten die Bayerischen Meister lautstark an. © IMAGO/Jasper Lorenz

Mit dem Ziel, einen Satz, vielleicht sogar ein Spiel zu gewinnen, waren der Ebersberger Beachvolleyballer Daniel Kirchner und Teampartner Kim Huber zu den Deutschen Meisterschaften nach Timmendorf gereist. Dass das Beach4U-Duo im Nachgang sogar mit ihrem „Hammer-Ergebnis“ und Platz sieben haderte, illustriert die explosionsartige Leistungssteigerung in den vergangenen vier Wochen ihrer bislang erfolgreichsten Sandplatzsaison.

Ebersberg/Timmendorf – Das Bild entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn Daniel Kirchner die überanstrengten Beacher-Beine auf einer Strandliege in Rhodos ausstreckt und andere Urlauber bei ihren Versuchen, den Volleyball übers Netz zu befördern, beobachtet. „Ja, irgendwie verfolgt mich das Thema ständig, obwohl es mal ganz angenehm ist, zwei Wochen nix mit Volleyball zu tun zu haben. Das habe ich in den letzten Jahren mit den Übergängen von Beach zu Halle eigentlich nie geschafft“, erzählt der 23-jährige Ebersberger lachend am Telefon – und auch, dass er es mittlerweile sogar schaffe, nicht doch für ein paar kurze Ballwechsel aufzuspringen.

Womöglich stecken ihm die serienweise spektakulären Rallyes vom vergangenen Samstagvormittag noch in den Knochen, die in Timmendorfer Strand über 200 Zuschauer rund um Court zwei sowie gut 500 im Livestream hörbar begeisterten. Gerne hätte das an Rang 14 gesetzte Duo Kim Huber/Daniel Kirchner einmal die Atmosphäre eines ausverkauften Center Courts aufgesaugt. Aus zwei Gründen blieb es beim einmaligen, am Donnerstag erst spärlich besuchten Arena-Auftritt mit der 0:2-Auftaktniederlage gegen die späteren Bronzegewinner aus Düsseldorf, Paul Henning/Sven Winter.

Den Einzug ins Achtelfinale hätten wir uns schon gerne sportlich und vor dieser guten Stimmung selber verdient.

Erstens wurden Huber/Kirchner nach ihrem ersten Sieg bei den nationalen Titelkämpfen in der Verliererrunde über den Vaterstettener Simon Kulzer und Jonas Kaminski (2:0, wir berichteten) kampflos um ihr angesetztes Arena-Comeback gebracht: Verletzungsbedingt entschieden sich Philipp Huster/Simon Pfretzschner gut eine Stunde vor Beginn der zweiten Verliererrunde, nicht anzutreten. „Den Einzug ins Achtelfinale hätten wir uns schon gerne sportlich und vor dieser guten Stimmung selber verdient“, fanden sich Huber/Kirchner am Samstagvormittag also doch wieder im Schatten der großen Arena am Ostseestrand ein.

Zweitens platzte der prall gefüllte Arena-Traum, weil das Beach4U-Duo den Viertelfinaleinzug auf höchst unterhaltsame Weise, denkbar knapp verpasste. „Man hat im Turnierverlauf an vielen sehr knappen Spielen gemerkt, dass die Leistungsdichte in diesem Jahr sehr groß ist. Aber dieses Match war von der Spannung her schon ganz vorne dabei“, resümierte Daniel Kirchner das Duell mit den neuen U22-Vize-Europameistern Max Just (VCO Berlin) und Lui Wüst (VC Olympia Berlin).

Schon im ersten Satz wog das spielerische Momentum auf hohem Niveau ständig hin und her und lieferte den Beachvolleyballfans sogleich eine schöne Satzverlängerung. Mit seiner wiederholt blitzsauberen Annahme im Sideout leitete Kirchner schließlich den entscheidenden Breakpunkt zum 25:23-Satzgewinn ein.

copy-of-imago1033971853h.jpg © IMAGO/Jasper Lorenz

An Kirchners makelloser Annahmequote von hundert Prozent sollte sich auch in den beiden nachfolgenden Durchgängen nichts mehr ändern. „Ich habe diese Statistik auch erst später gesehen. Es lief für mich sportlich in Timmendorf schon ganz gut, ich war mit meinem Spiel echt zufrieden“, führte Kirchner seine Sahnetage am Ostseestrand auch auf seinen beschwerdefreien Rücken zurück.

Auch Kim Huber lief zu Hochform auf und servierte dem frischgebackenen Bayerischen Meister per Netzroller-Ass im zweiten Satz eine 5:3-Führung. Kurz darauf sanken alle vier Protagonisten nach einer über einminütigen „Highlight-Rally“ zum 6:6-Ausgleich ausgepumpt im Sand zusammen. Nun machte sich auch für Kirchner bemerkbar, dass Just/Wüst „vom Grundniveau her noch mal höher einzustufen sind“.

Viertelfinale nach 4:0-Vorsprung im Tie-Break zum Greifen nah

Wüst kam als „einer der besten Abwehrspieler in Deutschland“ genauso immer besser in Fahrt wie die Sprungaufschläge von Just. Bezeichnend, dass der Ball nach drei abgewehrten Satzbällen im entscheidenden Moment doch die Spielfeldmarkierung auf der Seite von Huber/Kirchner touchierte und die Partie mit 19:21 in den Tie-Break schickte.

Dieser verlief derart kurzweilig, dass sich Daniel Kirchner später nicht einmal mehr an die komfortable 4:0-Führung erinnerte, die das Ausscheiden für die Oberbayern letztlich so bitter machte. „Natürlich ärgert man sich da hinterher. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen verdrängt. Aber ich habe meistens nie richtig im Kopf, wie es gerade steht.“

Im Kopf spielt sich immer noch dieses ‘Was-wäre-wenn-Szenario‘ ab. Was wäre auf dem Center Court möglich gewesen, wenn wir im Viertelfinale Platz fünf schon sicher gehabt hätten?

Das konnten Just/Wüst in der technischen Auszeit nicht von sich behaupten: „Nach dem 0:4 musste was Magisches passieren“, erklärte Max Just nachher im Sieger-Interview. Weshalb die Berliner tatsächlich erst über 3:4 und 5:8 auf 11:11 aufholen konnten und den Entscheidungssatz letztlich mit 15:13 gewinnen konnten, hatte laut Kirchner in der Spielanalyse von Trainer Armin Dollinger wenig mit Magie zu tun.

„Sportlich und mental haben beide Teams ein mega gutes Spiel gemacht. Entscheidend war der enorme Aufschlagdruck von Max, bei dem wir uns in ein, zwei Situationen früher in der Blockabwehr hätten umstellen müssen.“ So richtig habe er seinen bis dato größten Sandplatzerfolg mit Platz sieben bei den Deutschen Meisterschaften noch nicht, sagt der Student. „Im Kopf spielt sich immer noch dieses ‘Was-wäre-wenn-Szenario‘ ab. Was wäre auf dem Center Court möglich gewesen, wenn wir im Viertelfinale Platz fünf schon sicher gehabt hätten? Letztendlich ist das hier aber ein Hammer-Ergebnis für uns, auf dem sich gut aufbauen lässt.“

Wonnemonat August: Tour-Sieg, Bayern-Titel, Platz sieben bei der DM

Am Strand von Rhodos lässt Kirchner kurz den Wonnemonat August nach durchwachsenem Saisonverlauf Revue passieren: Erster Turniersieg auf der Deutschen Ersatztour und erster Landesmeistertitel in München, nun der erste Sieg in Timmendorfer Strand und der Sprung in die Top Ten Deutschlands. „Spielerisch kann man mit den letzten vier Wochen echt zufrieden sein. Das war ein echt guter Abschluss.“

In der Halle steht nach dem Griechenland-Urlaub das Erstliga-Debüt für den 1,91 Meter großen Außenangreifer mit Aufsteiger ASV Dachau an. Trotz Zweitliga-Rückkehr sei das Angebot seines Ausbildungs- und Heimatvereins TSV Grafing, dessen Trikot Kirchner von 2012 bis 2022 trug „nicht ganz konkurrenzfähig“ gewesen. Auch mit Kim Huber werde sich Kirchner dann zum Essen treffen und besprechen, ob die zuletzt so harmonisch-erfolgreiche Beachreise im nächsten Jahr gemeinsam fortgesetzt wird. Kirchner: „Es wird zwar noch spannend, was sich in den Nationalteams verändert und ob einer von uns angefragt wird, aber grundsätzlich schaut es ganz gut aus, dass wir zusammen weitermachen.“